Pisó el acelerador: el BCRA compró US$83 millones y ya sumó más de US$100 millones

Por segunda rueda consecutiva -en la tercera jornada hábil del año-, el Banco Central (BCRA) volvió hoy a comprar reservas y mantuvo así su promesa de adquirir divisas cuando las circunstancias de mercado lo permitan, esto es, cuando no altere su tendencia.

La entidad adquirió US$83 millones en una jornada en la que los operadores reportaron un volumen operado de contado de US$573,4 millones y en la que la cotización del dólar mayorista cayó $2,50 (cerró a $1467.50 para la venta) con relación al cierre previo.

Esto sucedió cuando el techo de la banda cambiaria para el día era de $1533,91, referencia que permite establecer que el tipo de cambio oficial quedó a $66,41 pesos o 4,5% de esa marca que obligaría a la entidad a vender reservas.

Dicho monto supone el 14,46% de lo negociado en el día, lo que llamó la atención, ya que rompe el límite del 5% diario que habían enunciado y hasta rebasa el cupo que se consideraba tenía disponible por no haber comprado el viernes 2, en la primera jornada del año, cuando el billete se movió al alza.

De allí que -al parecer, y con base en lo sucedido ayer y hoy- habrá que traducir que el BCRA estará activo comprando “cuando esté más ofertado que pedido”. Parece ser nueva la regla general dado que, según notaron los operadores, la entidad que conduce Santiago Bausili estuvo más activa cuando el billete tocó un mínimo de $1466 en la jornada.

“La alusión que hicimos al 5% es una referencia, no un límite. Esto quiere decir que cuando el BCRA compre por intervenciones sobre el mercado lo hará en forma inteligente y consistente con la dinámica monetaria, es decir, no necesariamente para subir el tipo de cambio”, explicaron desde el BCRA ante la consulta al respecto de LA NACION avalando la hipótesis antes citada.

Desde el año 2003 hubo 5.638 ruedas cambiarias.

En el 43% de las mismas, el BCRA no compró nada o vendió.

En el 42% compró entre 1M y 80M de dólares

Solo el 15% de las ruedas el BCRA llegó a comprar más de 80M pic.twitter.com/UXUA3T50ua — Federico Machado (@fede_machado_b) January 6, 2026

“Es muy positivo”, valoró el economista Federico Filippini. “Desde 2003 hubo 5638 ruedas cambiarias. En el 43% de las mismas, el BCRA no compró nada o vendió. En el 42% compró entre 1 millón y 80 millones y sólo en el 15% de las ruedas, el BCRA llegó a comprar más de US$80 millones”, observó desde la red X su colega Federico Machado, de EconomíaOpen para remarcar la importancia de esta intervención.

Nueva rueda bajista para el tipo de cambio que cierra en 1.467,50 (-0,17%) en línea con la 3500 de 1.467,62. Volumen operado voló a USD 573 millones pic.twitter.com/Y84z0348lm — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) January 6, 2026

Lo concreto es que el BCRA se alzó de este modo con US$104 millones para sus reservas en las tres primeras ruedas del mercado cuando, de acuerdo a esa referencia porcentual que parte del mercado había entendido como “regla”, podría haber adquirido menos de US$90 millones.

Son ingresos muy valorados en momentos en que sus reservas brutas crecen (y marcaron un nuevo máximo en tiempos de la administración Milei), pero su tenencia neta (medida según los criterios que aplica el FMI) sigue siendo fuertemente negativa.

La adquisición llegó en una jornada en la que el billete estuvo ofrecido en casi todos los segmentos del mercado, a excepción del mercado “negro” donde se opera el dólar blue o paralelo, cuyo precio referencial rebotó $5 para quedar en $1520 a la venta.

De hecho, el Banco Nación acomodó de $1485 a $1480 el tipo vendedor en la jornada, movimiento que replicaron la mayoría de los bancos. A su vez, los dólares financieros (MEP y CCL) también retrocedieron 0,2 y 0,4%, respectivamente, para quedar ofrecidos a $1498 y 1538,90, en cada caso.

El regreso de las compras

El ingreso cash por sus compras, un nuevo repunte de los encajes -ante la tendencia alcista que vuelven a mostrar los depósitos en dólares- y una nueva revalorización contable de su tenencia -oro y la moneda china, entre otras- permitieron además que sus reservas internacionales aumenten en otros US$787 millones en la jornada.

Se ubican, de ese modo, en US$44.187 millones, cifra que implica un nuevo máximo en casi seis años, dado que hay que remontarse a marzo de 2020 para dar con una cifra mayor. A diferencia de entonces, vale aclarar, en su composición ya hay tres tramos de swaps cambiarios -dos suscriptos con China y el recientemente activado por algo de US$2500 millones con EE.UU.-.

La aceleración en las compras llega no casualmente cuando restan apenas tres jornadas para que se concrete el pago a los bonistas, lo que afectará (por lo que se remitirá al exterior) una parte de su tenencia total. Así, la entidad buscaría atenuar ese impacto.

Esto, además. habría sido posible por los US$ 300 millones que, en las últimas jornadas, volcaron al mercado las tres empresas (Central Puerto, MSU Green Energy y Edison Inversiones) que se adjudicaron el mes pasado las represas hidroeléctricas del Comahue. Esas compañías liquidaron billetes para realizar en pesos el pago pactado por las concesiones con el Gobierno, tarea con la que concluyeon hoy, según pudo averiguar LA NACION.