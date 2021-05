Plaza Huincul: así está la refinería que dejó sin nafta a Neuquén y Río Negro

PLAZA HUINCUL, Neuquén.- A 120 kilómetros de la ciudad de Neuquén aparece esta localidad, cercana a Cultral Có, conocida por la refinería de YPF, una de las tres que tiene la empresa junto con la de La Plata y Luján de Cuyo, en Mendoza. Desde aquí se abastece con nafta y gasoil a las provincias de Neuquén, Río Negro y a parte de La Pampa y Chubut. Sin embargo, hace 15 días quedó bloqueada y generó escasez de combustibles, que se ve reflejada en las largas filas de autos que esperan para cargar hasta un máximo de $1500 (sólo 23 litros).

En épocas normales, por la refinería entran y salen 100 camiones por día, de los cuales 60 llevan combustible. Desde que comenzaron los bloqueos de los trabajadores de la salud, apenas dejaron salir esta semana cinco camiones para abastecer las localidades cercanas, luego de más de una semana sin nafta. La refinería tiene capacidad para procesar 24.000 barriles de petróleo por día.

Personal de salud, en reclamo mejoras salariales, realiza piquetes sobre las rutas a la entrada de la destilería de petroleo de YPF en Plaza Huincul impidiendo el ingreso de camiones de las petroleras de Vaca Muerta Fabián Marelli/Enviado Especial - LA NACION

En la entrada de la refinería se eleva una gran torre de perforación de las antiguas, de alrededor de 10 metros de altura. Tiene el viejo logo de YPF. De allí cuelga una bandera que reza: “Quintriqueo traidor”. Hace referencia al secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que negoció con el gobierno provincial de Neuquén una suba salarial de 12% más sumas fijas no remunerativas.

Esa negociación hizo estallar las manifestaciones de los trabajadores de salud, que no se sintieron representados por ese resultado y rechazaron el acuerdo. Después de más de 30 días de protestas y de paros intermitentes, decidieron ir a fondo y paralizar la industria petrolera para hacer oír su reclamo.

“Nosotros bloqueamos acá para generarle presión al gobierno. Previamente tomamos otras medidas, pero no tuvimos respuesta y tuvimos que llegar a esta decisión de frenar la circulación productiva de la refinería”, dicen, intercalando palabras, Verónica Castro y Natalia Méndez, dos trabajadoras sociales del hospital de Cultral Có. Ellas están, junto a otras 30 personas, acampando en la rotonda frente a la refinería.

Alrededor de ellas hay neumáticos de camiones, madera para hacer fuego, reposeras, un baño químico y muchas banderas con nombres de hospitales públicos. La excepción es una colorada y amarilla, que dice Partido Obrero. Además de los representantes de la salud, hay partidos políticos, vecinos y otros grupos sociales que acompañan. Entre ellos, también está la Iglesia. Los curas de las zonas se acercan con donaciones de comida y marcharon junto el personal de salud para unirse al reclamo.

También se acercó con comida la concejal Jessica Rioseco, hija del exintendente de Cutral Có, Ramón Rioseco, diputado del Mercosur y líder del Frente Neuquino, y sobrina del actual, José Rioseco, y de Teresa Rioseco, ex diputada provincial por el Frente de Todos. La funcionaria compartió lo que cocinó en señal de apoyo público a los trabajadores que llevan adelante los bloqueos.

Frente a una pared de tres metros de alto por cuatro de ancho, dibujaron un elefante grande, la sombra de los trabajadores y las inscripciones:“Fuerza Salud” y “¡La vocación no justifica la explotación!”. Los trabajadores adquirieron este animal como símbolo, que se ve en todos los cortes en las banderas, dibujado en el piso o en las remeras, luego de que Quintriqueo dijese: “Nosotros seguimos trabajando en el marco de la organización. De hecho, los autoconvocados correrán por su cuenta. Es como bailar con un elefante, no sabes si agarrarlo de la cola o de la trompa, porque no tiene forma lo que se está discutiendo”.

Hoy, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha), la cámara que agrupa a las estaciones de servicio, le envió una carta al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, indicando que “la falta de combustibles en las estaciones de servicio es una situación crítica”.

“Esta situación, en la medida que continúe prolongándose, genera daños irreversibles, pues si a las restricciones de la pandemia le sumamos el derrumbe de la actividad, no queda esperar mucho tiempo para que las estaciones de servicio, con su fuerza laboral, se desplomen definitivamente”, advirtió la cámara.

Cultral Có tiene una larga historia de haber sido el inicio de largas protestas. Las más conocidas fueron las sucedidas en 1996 y 1997, generalmente desatadas por despidos o reclamos de los docentes. En una de ellas fue asesinada Teresa Rodríguez, luego de que las fuerzas de seguridad intentaran reprimir la protesta. Es por eso que el gobierno neuquino decidió no usar a la fuerza pública para dirimir el conflicto.

