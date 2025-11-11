Polémica en Formosa: cobran un nuevo impuesto a camiones y colectivos no registrados en la capital

El gobierno de la ciudad de Formosa comenzó a aplicar esta semana un nuevo impuesto a camiones y colectivos que ingresan a la localidad sin estar registrados en la capital provincial. La medida, denominada “contribución al autotransporte”, generó fuerte malestar entre los transportistas y usuarios, ya que impone un pago que oscila entre $7000 y $14.000 por vehículo.

La directora de la Administración de Ingresos Municipales de Formosa, Giovanna Díaz Roig, explicó al medio local La Mañana en Vivo que el tributo existe en el Código Tributario Municipal desde el año 2017 cuando se aprobó la ordenanza en el Concejo Deliberante, pero que no se había aplicado hasta ahora.

“Atento a la situación que atraviesa el municipio, con la quita de subsidios y un menor ingreso de recursos, nos vimos casi obligados a buscar nuevas fuentes de recaudación”, indicó Díaz Roig. A su vez, buscó tranquilizar a los vecinos al adelantar que esto no le va a generar ningún tipo de gasto a los vecinos, y que todo el dinero que se recaude se utilizará para el arreglo de las calles.

Los camioneros obtendrán un permiso tras pagar con el que podrán circular. Marcelo Manera

Finalmente, la funcionaria aclaró qué sucederá en caso de que un conductor no pueda pagar el impuesto. “No se le va a impedir la circulación del vehículo”, ratificó y sentenció: “Como es una medida nueva, que la estamos aplicando, también es susceptible de reajustes, incluso en las formas de pago; las empresas lo podrán hacer en efectivo o por otros medios electrónicos y de manera semanal o mensual”.

La nueva tasa —que comenzó a regir este lunes 10 de noviembre— fue duramente cuestionada, especialmente por dirigentes del arco opositor al gobernador Gildo Insfrán. Entre ellos, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien difundió un video en la red social X donde se observa el momento en que un conductor es detenido para abonar el tributo.

“La ciudad de Formosa cobra una ‘contribución al auto transporte’ para dejar entrar a los vehículos no registrados en el Municipio. ¡Se llevan puesta la constitución nacional como si nada!”, escribió en su cuenta de la red social X.

La ciudad de Formosa cobra una “contribución al auto transporte” para dejar entrar a los vehículos no registrados en el Municipio. Se llevan puesta la constitución nacional como si nada! (artículos 14 y 75 inc 13). #DegeneradosFiscales pic.twitter.com/tXIaDrdYa2 — Diego Valenzuela (@dievalen) November 10, 2025

En las imágenes se puede ver a un inspector municipal explicarle a un chofer la medida. “Estamos ejecutando la percepción a la ejecución al autotransporte. Es para todo vehículo que no esté registrado en la ciudad de Formosa que corresponda al transporte de carga o de pasajeros que ingrese al municipio”, dice y advierte que puede abonarse mediante código QR o en efectivo, tras lo cual se entrega un certificado de libre tránsito válido hasta la medianoche del mismo día.

“El no abono corresponde a una contravención”, marca el agente en el video.