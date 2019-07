Por el aumento de tarifas, subieron fuerte los ingresos de la dueña de Edesur

Bezzeccheri y directivos de Enel Américas al cerrar la rueda en la Bolsa de Nueva York Crédito: NYSE

NUEVA YORK (enviado especial).- Pese al impacto de la devaluación de 2018 y de la recesión, que se tradujo en una caída del 9% en la demanda, los ajustes tarifarios le permitieron a Enel Américas, la dueña de Edesur y de las generadoras Enel Generación Costanera, Dock Sud y El Chocón, tener una fuerte suba del 99% en su ingreso neto. Se trata de la plata que en definitiva queda en la caja y que, en el primer semestre de 2019 en comparación con igual período del año pasado, pasó de US$147 millones a 294 millones, mientras que el Ebidta (beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones) saltó de US$253 millones a US$402 millones.

Consultado por LA NACION, el CEO de Enel Americas y expresidente de Edesur, Maurizio Bezzeccheri, reconoció que la mejora en los números fue posible por el incremento de tarifas del verano pasado, por la percepción de parte de las subas postergadas de 2017 y 2018, y también por el acuerdo regulatorio con el Gobierno "que permitió ordenar los activos y pasivos de la compañía".

El convenio consistió en documentar una deuda total de 19.700 millones de pesos derivada del período de tarifas congeladas (2006-2016); Enel acordó cancelarla divida en tres partes: 10.200 millones relacionados con préstamos y compras de energía a Cammessa, la empresa que controla el mercado mayorista; 5300 millones por multas vinculadas con el servicio a sus clientes (cortes y otros) y 4200 millones que se devolverán en forma de inversiones adicionales en la red. Descartó, en cambio, otro tipo de inversiones. "Mirando las oportunidades en la región, no nos parece oportuno en este momento comprar activos en la Argentina", señaló.

Fue en el marco de la presentación a inversores de los resultados del primer semestre de este año de Enel Américas en un día en el que grupo privado eléctrico más grande de América Latina (además de en la Argentina tiene presencia en Brasil Chile, Perú y Colombia) le puso, al mal tiempo, buena cara. Mientras la calurosa tarde derivaba en una tormenta de verano, en el emblemático edificio de la bolsa de Nueva York, Bezzeccheri informaba un aumento del 25% del Ebidta del grupo, a US$2070 millones, en el primer semestre del año. El anuncio se hizo en esta ciudad porque Enel conmemoró 25 años de cotización en Wall Street.

Como presidente de Edesur entre 2015 y 2018, Bezzeccheri conoce de primera mano las críticas que recibieron los fuertes aumentos en las tarifas de servicios públicos tanto de políticos de la oposición como de los usuarios. Al respecto, pidió "mirar los datos, no el relato" y agregó: "hoy en la Argentina estamos invirtiendo todo lo que recibimos en términos de tarifa. No distribuimos dividendos desde hace 10 años: antes, porque no podíamos y ahora porque tenemos que recuperar los años en los que no se invertía porque la energía prácticamente se regalaba".

Para el expresidente de Edesur, "la Argentina aún tiene las tarifas más bajas de la región". Con todo, valoró lo hecho por el gobierno de Macri en la materia. "En estos años se ha recuperado la seguridad jurídica en la Argentina. En febrero de 2017 se acordó una revisión tarifaria que no se hacía desde 2006 y se corrigieron distorsiones que de alguna manera nos permitieron compensar la devaluación", señaló en conferencia de prensa con periodistas latinoamericanos.

Bezzeccheri aclaró que, aunque las tarifas argentinas estén retrasadas en términos relativos a nivel internacional, eso no significa necesariamente habilitar nuevos aumentos. "También son importantes otras cosas, como la estabilidad de los ingresos en el tiempo", dijo a LA NACION luego de tocar la campana que dio cierre a la rueda de la bolsa neoyorquina.