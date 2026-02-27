Vuelven a subir las tarifas de agua, gas, luz y colectivos en el AMBA

A partir de marzo volverán a aumentar las tarifas de los servicios públicos de gas, electricidad, agua y transporte de colectivos, con variaciones según el sector y la jurisdicción.

En el caso del agua potable, AySA aplicará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) un incremento mensual de 4%, tal como ocurrió en enero y febrero, de acuerdo con la resolución 53/2025 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

La empresa estatal mantiene el esquema de segmentación de subsidios basado en la geolocalización de los usuarios. Con el nuevo ajuste, la factura promedio mensual sin impuestos pasará de $31.709 a $32.977 en las zonas de altos ingresos (534.517 hogares); de $28.797 a $29.948 en las zonas medias (996.718 usuarios); y de $23.138 a $24.063 en las zonas de menores ingresos (1,2 millones de hogares).

Seguirá vigente la tarifa social para amortiguar el impacto en los sectores más vulnerables y se mantendrá el descuento del 15% para las zonas bajas, beneficio que alcanza al 48% de los usuarios residenciales.

“Durante 2025, la tarifa tuvo una limitación excepcional que estableció un tope de actualización del 1% mensual, lo que generó un atraso. Para evitar un aumento alto y abrupto, se dispuso un límite de 4% mensual entre enero y abril”, señalaron desde la compañía.

En electricidad, las distribuidoras del AMBA informaron a la Secretaría de Energía que en marzo habrá comportamientos dispares. Según esos datos, el 63% de los usuarios (dos de cada tres) registrará una baja en su factura, con reducciones que irán de $1000 a $25.000, dependiendo del nivel de consumo y la categoría tarifaria.

El 37% restante tendrá subas acotadas, de entre $400 y $5500. Marzo es un mes templado y el consumo disminuye, por lo que el tope subsidiable se fijó en 150 kWh mensuales —la mitad que en los meses de verano—, en línea con el esquema de segmentación vigente.

En gas natural, el aumento promedio a nivel nacional será de 0,96%, explicado por el precio anual unitario fijo y el menor consumo estacional.

En cuanto al transporte, desde el 16 de marzo aumentarán los boletos de las 104 líneas de colectivos bajo jurisdicción nacional. Con la tarjeta SUBE registrada, las tarifas quedarán aproximadamente de la siguiente manera: 0 a 3 km: alrededor de $700; 3 a 6 km: más de $780; 6 a 12 km: cerca de $840; 12 a 27 km: en torno a $900, y más de 27 km, superará los $950.

Sin SUBE registrada: 0 a 3 km: más de $1100; 3 a 6 km: alrededor de $1230; 6 a 12 km: superará los $1330; 12 a 27 km: cerca de $1.430, y más de 27 km: podría ubicarse por encima de $1520.

En los boletos que operan dentro de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, el ajuste equivale a la inflación pasada (2,9%) más dos puntos porcentuales, lo que equivale a casi 5%.