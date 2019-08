Por la devaluación, una marca de autos aumentó hoy 23% los precios

Terminales automotrices decidieron ayer suspender las ventas hasta tanto no tuvieran un horizonte más claro de precios

Delfina Torres Cabreros SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de agosto de 2019 • 15:12

Frente a la impacto que generó en algunos sectores muy ligados al dólar la devaluación desatada ayer , algunas firmas decidieron tomar medidas. Es el caso de General Motors, que informó que "a fin de garantizar que su red de concesionarios Chevrolet continúe operando con normalidad" fijó un aumento del 23% sobre los precios de lista, que estará vigente desde hoy y aplicará a todos los modelos.

"Ante las noticias sobre la suspensión de ventas de vehículos, General Motors informa que mantiene sus operaciones de venta al igual que toda su red de concesionarios Chevrolet del país", anunció la terminal. "A fin de brindar certidumbre, ha fijado un incremento de precios del 23% como consecuencia de la variación cambiaria registrada el lunes 12 de agosto", añadió.

En diálogo con LA NACION, fuentes de la empresa argumentaron que, si bien el ajuste es "agresivo", es "más acotado que la depreciación que el peso sufrió ayer", que en un momento se ubicó en torno al 30%. Asimismo, señalaron que están monitoreando la situación y que no descartan aplicar nuevos reajustes, aunque por el momento no hay otros en carpeta. "Lo primordial es que la red de concesionarios no suspenda las ventas", insistieron.

La empresa señaló que más allá de que sus modelos tienen distintos orígenes -el Cruze se fabrica en el país y el resto vine de Brasil, México y Estados Unidos-, todos recibirán el mismo reajuste de precio "porque todos utilizan insumos dolarizados".

El modelo Cruze de Chevrolet es el único de GM que se fabrica en el país

El aumento de precios podría generar un impacto en el programa oficial del Gobierno que estimula la compra de vehículos 0km , disponible desde hace dos meses. El plan "Agosto 0km" aplica a modelos seleccionados de un precio al público de hasta $750.000 un descuento de $50.000, financiado en partes iguales entre el Gobierno y las terminales. En modelos seleccionados desde un valor de $750.000 y hasta $2 millones, la bonificación es de $90.000, con $40.000 aportados por el Gobierno y $50.000 por la terminal.

Si bien hasta el momento General Motors fue la única en comunicar el reajuste de sus precios, todas las terminales que operan en el país están estudiando el nuevo escenario. Ayer FCA (Fiat-Chrysler) decidió frenar su facturación hasta tener un panorama más claro y el Grupo PSA (Peugeot-Citroën) apeló a cortar el abastecimiento de stock a la red comercial.