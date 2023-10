escuchar

Los importadores tropezaron en los últimos días con una nueva traba a la hora de completar el trámite que les permite acceder a los dólares para ingresar sus productos en el país. El Gobierno publicó el jueves pasado en el Boletín Oficial un decreto que modifica la Nomenclatura Común del Mercosur, que comprende una amplia gama de artículos y que deja sin efecto varias “SIRAS” (los permisos así llamados por el SIRA, Sistema de Importaciones de la República Argentina) ya presentadas, por no coincidir ahora la información declarada.

Se trata del Decreto 557/2023 que actualiza y modifica la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) y además el Arancel Externo Común (A.E.C.) y los Reintegros a la Exportación (R.E.) para para las importaciones de bienes considerados en el ámbito regional como “Bienes de Capital (BK)” y “Bienes de Informática y Telecomunicaciones (BIT)”.

En definitiva, según explicaron en el sector importador, se le cambió la denominación a cada posición arancelaria, con lo cual obviamente ya no coincide con la descripta en la solicitud de SIRA efectuada anteriormente. “Pone a todos en un problema porque hay muchas SIRA autorizadas que no se pueden utilizar, no se puede imputar un despacho porque cambió la posición arancelaria. El tratamiento arancelario puede variar y generalmente no hay perjuicio fiscal, pero lo que sucede ahora es que te cambia la posición. Y eso sí es un problema porque no lo podés documentar”, explicó un importador consultado por la nacion.

Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales, opinó que esta medida está provocada por la escasez de dólares. “Esto es intervencionismo administrativo para restringir el acceso a dólares, en un contexto en el que, como no se corrige el problema de fondo, se toman medidas de este tipo. Para las empresas es muy dañina, porque este modelo hace que supongan que dentro de poco habrá otro cambio de reglas y mientras tanto por las dudas no invierten y tratan de producir lo menos posible”, analizó.

César Harriague, un despachante de aduana en actividad desde 1991, se encontró el jueves con esta complicación, al igual que muchos de sus colegas, que, según cuenta, no saben a qué atenerse. “La mercadería para poderla nacionalizar tiene que estar arribada y técnicamente debe tener una SIRA aprobada y los derechos pagos. Amanecimos con que muchas de las SIRA aprobadas ya no sirven porque le cambiaron la posición arancelaria a muchas de ellas y cuando uno quiere oficializar el despacho le surge una incongruencia entre la posición anterior y la nueva. Esa SIRA ya no se puede oficializar, incluso con los derechos pagos”.

Según Harriague, esto hizo que muchos importadores no hayan podido documentar su mercadería ni retirarla. “Hoy no está explicado qué debemos hacer para disponer de la mercadería o qué solución tenemos. No sabemos si hay que presentar una nueva SIRA o si la Aduana va a crear un mecanismo nuevo para poder documentar, lo que se conoce como ventaja”, relató el despachante.

Consultados sobre el tema por LA NACION, en la Aduana respondieron que la razón de esta enmienda es otra. “Esta enmienda, por la cual se aprobó las Recomendaciones para la modificación del Sistema Armonizado adoptadas por el Consejo de Cooperación Aduanera (28 de Junio de 2019 y 25 de Junio de 2020) y que se consideran aprobadas por las Partes Contratantes del Sistema Armonizado de conformidad con el Artículo 16 del Convenio y la Recomendación adicional (24 de Junio de 2021) para algunas pequeñas correcciones, se encontraba pendiente por ser nuestro país signatario del Convenio del Sistema Armonizado”, explicaron.

Asimismo, en Aduana se precisó que la recomendación recoge 351 series de modificaciones aceptadas, divididas en sector de la agricultura, la alimentación y el tabaco (77), sector químico (58), sector maderero (31), sector textil (21), sector de los metales comunes (27), sector de la maquinaria (63), sector del transporte (22) y otros (52). “Con esta medida, la Argentina se equipara al resto de los países del Mercosur y del mundo, que ya tenían aprobada esta modificación”, se agregó.

Temas Comunidad de Negocios