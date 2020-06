Al menos 2600 industrias seguirán abiertas en la zona de aislamiento obligatorio

Las industrias autorizadas a funcionar deberán contar con protocolos sanitarios estrictos Fuente: Archivo

Con el objetivo de contener el impacto económico que generan la cuarentena y la pandemia, por lo menos 2600 empresas industriales -aquellas que dedican parte de su producción a la exportación- seguirán abiertas en zonas en las que rige el aislamiento obligatorio.

En la vuelta de la cuarentena estricta, este listado ubica esas firmas principalmente en el área metropolitana de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. El padrón de empresas exportadoras autorizadas a funcionar en la zona demarcada de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) fue publicado hoy en el Boletín Oficial. Allí hay cerca de 2600 compañías.

Sin embargo, las firmas industriales autorizadas a desarrollar estas actividades serán más, ya que el Ministerio de Desarrollo Productivo, además del mencionado listado, publicó un protocolo para que las exportadoras incluyan a sus proveedores entre los habilitados a funcionar durante el endurecimiento de la cuarentena obligatoria, que va del 1º y el 17 de julio. Al igual que las empresas exportadoras, sus proveedores deberán tener protocolos autorizados por la cartera que conduce Matías Kulfas y tendrán que proveer transporte privado a sus trabajadores.

A estas compañías se sumarán además las que ya estaban autorizadas según el decreto 576: industrias esenciales (alimentación, medicamentos, equipamiento médico, entre otras), las que operen dentro de parques industriales o zonas industriales planificadas y aquellas de proceso continuo. Actualmente, en la Argentina -según datos privados- hay cerca de 53.000 industrias. Parte de ellas, ya están funcionando dentro de las áreas que se encuentran bajo la normativa del distanciamiento social, preventivo y obligatorio (Dispo), o sea, más flexibles para la circulación.

"En todos los casos, el funcionamiento de dichas industrias se debe realizar con transporte propio y estrictos protocolos sanitarios, de funcionamiento y de fiscalización por parte de los municipios", advirtieron a LA NACION desde la provincia de Buenos Aires.

La Unión Industrial Argentina (UIA) informó hoy a sus socios que las empresas con producción para la exportación que no se encuentren en el padrón de exportadores difundido hoy por el Gobierno deben obtener una autorización previa otorgada por Desarrollo Productivo para volver a producir. La misma se solicita enviando un formulario -también publicado hoy en un anexo de la resolución 326 del Boletín Oficial- a la cartera de Desarrollo Productivo.

Los proveedores de las exportadoras industriales también podrán operar

Por otro lado, la UIA indicó -en base a la resolución oficial- que las empresas que sean proveedoras de compañías exportadoras podrán retomar las operaciones si la exportadora completa la documentación correspondiente. La firma con ventas al exterior deberá solicitar autorización a Desarrollo Productivo para el funcionamiento de sus proveedores a través de un formulario. "Deberán informar el listado de empresas proveedoras de insumos y bienes vinculados a los procesos de producción para la exportación, así como el domicilio industrial y producto que provee, entre otros puntos", indicaron en la entidad fabril.

"Los representantes regionales y sectoriales analizaron la evolución de la actividad industrial en función de las diferentes etapas del ASPO que atraviesa cada provincia", indicó esta tarde un comunicado de la UIA sobre la reunión que llevó adelante la junta directiva, que el viernes pasado, luego del anuncio del regreso una cuarentena más restrictiva, tuvo una charla vía zoom con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre los cierres de industrias en el AMBA.

El fin de semana, el Gobierno -principalmente a través de Matías Kulfas y Ariel Schale- avanzó con el detalle de las empresas que seguirían abiertas pese al crecimiento de los contagios en el área metropolitana. Una de los sectores críticos, el de las automotrices, había advertido que no podría mantener su producción just in time sin sus proveedores, que están distribuidos en la provincia de Buenos Aires. Un ejemplo: entre su propia tropa de la planta en Zárate y sus proveedores, Toyota mueve unas 12.000 personas en cinco provincias y 42 municipios.

"En este sentido, dieron cuenta de la caída en las ventas, los problemas financieros que afrontan las industrias y los inconvenientes que se registran en la cadena de pagos. Con el objetivo de morigerar el impacto de la pandemia y de generar una estrategia productiva para el mediano plazo, se coincidió en la centralidad de incrementar las medidas de asistencia para sostener el tejido productivo en el actual contexto global, regional y nacional", afirmó la UIA.

El mantenimiento de industrias abiertas contrasta con el cierre masivo de los comercios. La Cámara Argentina de Comercio alertó ya sobre la caída de cerca de 35.000 locales en todo el país y advierte, para fin de año, que podrían cerrar alrededor de 100.000 comercios. También con la actividad de la construcción. La cuarentena más rígida de abril lanzó una advertencia sobre las implicancias de la situación: ese mes la economía mostró la peor caída en la historia.