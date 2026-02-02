El director del Indec, Marco Lavagna, presentó este lunes su renuncia formal al frente de la institución encargada de las estadísticas nacionales. La noticia llegó a través de una comunicación oficial del organismo a la prensa. El economista abandonó su despacho en un momento de transición metodológica para los indicadores de consumo masivo y tensión interna por el atraso de los salarios estatales.

Por qué renunció Marco Lavagna al Indec

La salida del funcionario se da en medio del descontento interno por el congelamiento salarial y a las fricciones técnicas vinculadas al nuevo sistema de medición de precios. El instituto sufrió una pérdida constante de cuadros profesionales que optaron por ofertas en empresas privadas ante la precariedad laboral. Hasta el momento, el saliente funcionario no dio su explicación al respecto.

El personal técnico advirtió sobre el impacto del congelamiento de haberes en la estructura profesional Rodrigo Nespolo

Algunos directivos clave publicaron sus perfiles en la plataforma LinkedIn para conseguir otros empleos poco tiempo antes de este desenlace. El Poder Ejecutivo dispuso que Pedro Lines asuma la conducción de forma transitoria. Lines desempeñaba tareas como director técnico del ente hasta el momento.

La Casa Rosada descartó motivos políticos detrás de la decisión del ahora exdirector. Voceros de la presidencia explicaron: “No estamos dispuestos a generar interferencias en las comparativas”. Esta frase alude a las sospechas sobre posibles cambios en los resultados del índice de precios al consumidor con la nueva metodología.

Un nuevo esquema de medición para la inflación

Lavagna puso en marcha este mes la actualización del índice de precios al consumidor. Este sistema incorpora la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-18 para definir la canasta de bienes.

La nueva metodología del índice contempla 13 divisiones de gastos en lugar de las 12 previas Indec

El esquema renovado utiliza 13 divisiones de consumo en lugar de las 12 que rigieron hasta diciembre pasado. El cambio sumó el rubro de seguros y servicios financieros como categoría independiente para ajustarse a las recomendaciones internacionales.

El relevamiento estadístico actual utiliza herramientas digitales y recolecta 500.000 precios por mes en todo el territorio nacional. La muestra incluye más de 24.500 puntos de venta en 39 aglomerados urbanos.

Los analistas críticos acusaron a Lavagna durante el último año de demorar esta actualización para proteger los números oficiales antes de las elecciones de 2025. Los datos de cierre de la gestión anterior mostraron una paridad cercana entre la medición nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires.

El instituto utiliza dispositivos móviles para relevar 500.000 valores mensuales en 39 aglomerados urbanos Daniel Basualdo

Reclamos gremiales y fuga de cerebros en el organismo

La situación laboral en el Indec motivó advertencias de los delegados sindicales. El referente de ATE, Raúl Llaneza, señaló: “Nos pone en alerta la renuncia de Marco Lavagna a ocho días de la salida del índice con las nuevas ponderaciones”. El gremialista recordó que el personal exige un organismo independiente del poder político con sueldos dignos y estabilidad para la planta permanente.

La falta de recomposición en los ingresos provocó que directores de áreas críticas como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) adelantaran sus jubilaciones. Esta crisis de recursos humanos afectó la operatividad de los equipos técnicos más experimentados.

Los trabajadores del sector temen que la fragilidad institucional facilite futuras intervenciones sobre las cifras públicas. La irregularidad laboral garantizó en el pasado la posibilidad de desmantelar el instituto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Francisco Jueguen.