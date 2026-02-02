Por qué renunció Marco Lavagna al Indec
La partida del titular del instituto de estadísticas genera interrogantes ante la próxima difusión del índice inflacionario; el organismo atraviesa una etapa compleja por múltiples reclamos de haberes y la salida de especialistas
- 3 minutos de lectura'
El director del Indec, Marco Lavagna, presentó este lunes su renuncia formal al frente de la institución encargada de las estadísticas nacionales. La noticia llegó a través de una comunicación oficial del organismo a la prensa. El economista abandonó su despacho en un momento de transición metodológica para los indicadores de consumo masivo y tensión interna por el atraso de los salarios estatales.
Por qué renunció Marco Lavagna al Indec
La salida del funcionario se da en medio del descontento interno por el congelamiento salarial y a las fricciones técnicas vinculadas al nuevo sistema de medición de precios. El instituto sufrió una pérdida constante de cuadros profesionales que optaron por ofertas en empresas privadas ante la precariedad laboral. Hasta el momento, el saliente funcionario no dio su explicación al respecto.
Algunos directivos clave publicaron sus perfiles en la plataforma LinkedIn para conseguir otros empleos poco tiempo antes de este desenlace. El Poder Ejecutivo dispuso que Pedro Lines asuma la conducción de forma transitoria. Lines desempeñaba tareas como director técnico del ente hasta el momento.
La Casa Rosada descartó motivos políticos detrás de la decisión del ahora exdirector. Voceros de la presidencia explicaron: “No estamos dispuestos a generar interferencias en las comparativas”. Esta frase alude a las sospechas sobre posibles cambios en los resultados del índice de precios al consumidor con la nueva metodología.
Un nuevo esquema de medición para la inflación
Lavagna puso en marcha este mes la actualización del índice de precios al consumidor. Este sistema incorpora la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-18 para definir la canasta de bienes.
El esquema renovado utiliza 13 divisiones de consumo en lugar de las 12 que rigieron hasta diciembre pasado. El cambio sumó el rubro de seguros y servicios financieros como categoría independiente para ajustarse a las recomendaciones internacionales.
El relevamiento estadístico actual utiliza herramientas digitales y recolecta 500.000 precios por mes en todo el territorio nacional. La muestra incluye más de 24.500 puntos de venta en 39 aglomerados urbanos.
Los analistas críticos acusaron a Lavagna durante el último año de demorar esta actualización para proteger los números oficiales antes de las elecciones de 2025. Los datos de cierre de la gestión anterior mostraron una paridad cercana entre la medición nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires.
Reclamos gremiales y fuga de cerebros en el organismo
La situación laboral en el Indec motivó advertencias de los delegados sindicales. El referente de ATE, Raúl Llaneza, señaló: “Nos pone en alerta la renuncia de Marco Lavagna a ocho días de la salida del índice con las nuevas ponderaciones”. El gremialista recordó que el personal exige un organismo independiente del poder político con sueldos dignos y estabilidad para la planta permanente.
La falta de recomposición en los ingresos provocó que directores de áreas críticas como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) adelantaran sus jubilaciones. Esta crisis de recursos humanos afectó la operatividad de los equipos técnicos más experimentados.
Los trabajadores del sector temen que la fragilidad institucional facilite futuras intervenciones sobre las cifras públicas. La irregularidad laboral garantizó en el pasado la posibilidad de desmantelar el instituto.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Francisco Jueguen.
Otras noticias de Audiencia
Máxima de 36 °C. Tercera ola de calor del año en AMBA: qué día tendrá las temperaturas más altas
“No es lo mejor”. Una nutricionista aseguró que está contraindicado tomar un vaso de agua antes de irse a dormir
Entrenamiento integral. Qué son las cadenas miofasciales: los ejercicios que revolucionaron la forma de practicar pilates
- 1
La Argentina le compró DEG a Estados Unidos por US$808 millones para pagarle intereses al FMI
- 2
Luis Caputo, sobre la tensión con Techint: “No es una guerra con nadie en particular”
- 3
El Gobierno mira la baja del riesgo país y el caso de Ecuador
- 4
Premio: los emprendedores que llegaron hasta Alemania por un deslumbrante invento