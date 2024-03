Escuchar

Todos quienes sean inversores bursátiles y tengan en cartera bonos públicos o corporativos deben prestar atención a una fecha: desde el miércoles 3 de abril, primer jornada hábil tras el fin de semana largo que incluirá las conmemoraciones de Semana Santa y la del Día de la Soberanía, varios de esos activos cambiarán los mínimos de negociación y los múltiplos que podrán estar involucrados en una compra o venta.

La modificación fue dispuesta por Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), la entidad que fija las condiciones de negociación en el mercado de capitales, por “cuestiones operativas” según confiaron a LA NACION.

La decisión involucra a una larga lista de 279 bonos básicamente provinciales o emitidos por empresas (Obligaciones Negociables -ON- y valores de fideicomisos) y puede ocasionar problemas a quienes los tengan en sus carteras de inversión en cantidades que no se adecuan a los nuevos múltiplos fijados.

De allí que bancos y sociedades de Bolsa están contactando a sus clientes que pudieran resultar afectados para sugerirles que adecuen sus tenencias antes de que entre en vigor esta modificación.

Hasta ahora se podían operar esos papeles en múltiplos de 1. Así si la cantidad mínima era de 1000 podían operarse desde ese piso y siguiendo por múltiplos 1 (1.001, 1.002, 1.003). Pero dentro de seis ruedas la cantidad mínima se mantendrá en 1000 pero el múltiplo para negociarlo también será 1000. Es decir, “se podrá operar solamente: $1.000, $2.000, $3.000, etc”, explicaron desde ByMA.

ATENCIÓN 🚨 BYMA A PARTIR DEL 3/4/2024 CAMBIA MÍNIMOS DE NEGOCIACIÓN EN VARIOS ACTIVOS. QUE SIGNIFICA ESTO??? 👇🏻



Link a plani: https://t.co/wnJQ67QsLx pic.twitter.com/4XnNRJPogH — sbdar (@arielsbdar) March 18, 2024

“Puede comprar para redondear y llegar al múltiplo o vender para redondear y llegar al múltiplo. Lo que decida. Pero lo que debe tener en claro es que, en caso de no readecuar su cartera antes de la fecha en que entra en vigor esta modificación, no podrá realizar negociaciones por fuera de los nuevos múltiplos de negociación. Es decir, se verá forzado a esperar al vencimiento del activo de renta fija porque ya no podrá negociarlo en valores nominales menores a $1000″, explicaron, por caso, desde Bull Market a sus clientes.

En dicha notificación ejemplifican con el caso de un inversor que tenga 1500 títulos de ARC1O, una de las ONs emitida por Aeropuertos Argentina 2000, uno de los papeles alcanzados por la nueva norma: es decir cuyo nuevo mínimo de negociación será desde el 3 de abril de 1000 nominales. “Es por esto que le sugerimos comprar o vender 500 antes de que entre en vigor la modificación, para readecuar la tenencia a las nuevas cantidades habilitadas para operar”, indican.

Desde ByMA explicaron que la cantidad mínima de cada especie negociable “es una definición que pone el emisor y a la que debemos obligatoriamente ajustarnos; sin embargo, sí podemos definir el múltiplo con el cual se negocia el instrumento, que es lo que estamos modificando”.

Ernesto Allaria, pte. de BYMA, la entidad que dispone estos cambios

Esas condiciones fijadas por cada emisor generaban a veces que no fuese posible realizar una operación por menos de 1000.

“Si, por ejemplo entraba una orden de venta 1500 y otro participante agredía, es decir, enviaba una orden de compra al mismo precio, por 1000, quedaba una orden con un remanente de 500 nominales activa en la pantalla. Si en el mismo momento, venia otro participante con otra orden de compra, con por ejemplo 3000 nominales, estos 500 nominales que seguían activos en la pantalla se operaban, y esa operación debía ser dada de baja por BYMA, generando un conflicto en la operatoria de los participantes”, indicaron.

A partir del 3 de abril lo que se dispone es que la cantidad mínima y la de múltiplos sea lo mismo. “Si se ingresa una orden de 2000, se va a poder poner por múltiplos de 1000 y se evita que queden cantidades sueltas por menos de 1000, y que se generen operaciones que solo deben ser dadas de baja”.

Desde el mercado aclararon que estas modificaciones no alcanzan a ningunos de los títulos más operados para comprar o vender dólares mediante la intermediación de activos bursátiles. “No hubo ningún cambio en la operatoria de los instrumentos más negociados (AL30, GD30, etc) ni en la operatoria de dólar MEP”, puntualizaron.

“Los bonos a los que se les aplicó el cambio para operaciones PPT (prioridad, precio y tiempo) son instrumentos en los que no suele haber mucha participación de inversores minoristas, si no que son operados mayoritariamente por institucionales y cartera propia de los brokers”, insistieron.

LA NACION

Temas Comunidad de Negocios