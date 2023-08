escuchar

El exministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay consideró que el expresidente Mauricio Macri tiene un rol importante en la campaña. En diálogo con José Del Rio, en LN+, advirtió además que es hora de que Patricia Bullrich muestre su equipo económico y explique su plan, porque sino la gente termina votando “lo nuevo”.

Sobre Macri, advirtió: “Dijo que iba a ser neutral en la interna y no fue neutral en la interna. Y ahora resulta que no solo no fue neutral en la interna sino que está siendo neutral en la general, porque hay una especie de coqueteo con Milei que confunde mucho al votante”.

Y luego apuntó contra la candidata a presidente de JxC: “Patricia debería mostrar su equipo en los distintos lugares centrales. No se sabe ni quién va a ser su ministro de Economía. No sabe si es [Luciano] Laspina o [Carlos] Melconian. Ahora no se vale más lo de decir ‘no sé con que nos vamos a encontrar el próximo 10 de diciembre. Tuvo todo el tiempo del mundo. Es momento de que a los argentinos le de un camino y la certidumbre de dónde vamos a ir”.

En Comunidad de Negocios, Prat Gay insistió en la necesidad de que JxC se diferencie de La Libertad Avanza para ganar terreno entre los votantes. “Desde el espacio tienen que salir a explicar qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Si no, la gente se va para lo nuevo, que es [Javier] Milei, porque a lo nuevo no se le pide explicaciones”, sostuvo.

Y cerró: “Si nosotros mostramos unidad para suturar un poco la interna y además Bullrich desmantela un equipo con capacidad y cinco o seis ideas fundamentales de cómo y qué va a hacer, es una elección que se puede ganar. Pero el tiempo pasa rápido. Y el resto de los jugadores echan leña al fuego”.

A mediados de la entrevista, Prat Gay también deslizó criticas hacia Milei y su equipo: “Cuando empiezan a explicar, se enredan entre ellos porque hay internas. Sin ir más lejos, integrantes de su equipo, que incluso participaron de la reunión con el FMI, empezaron la semana pasada a dudar de la propuesta de otro integrante para la dolarización. Incluso el propio Milei te decía hace muy poco que iba a dolarizar desde el primer día y ahora alega que lo va a ver en detalle y que hay que estudiarlo bien”.

El también expresidente del Banco Central puso en duda además que el economista pueda rescatar la base monetaria: “El BCRA tiene 23.500 millones de dólares de reservas. En esa caja algo más de 10 millones que son los ahorros en dólares de los propios argentinos. Eso lo sacamos de la cuenta, a menos que Milei piense que va a usar los dólares de los ahorristas para pagarles a los que tienen pesos. Te quedan 13. De esos 13, hay 4 mil millones de dólares en oro, 8 mil millones de dólares en yuanes y el resto en dólares. Esos yuanes él no los tiene disponibles ahora. Él solo tiene disponibles el oro y los dólares. Y la base monetaria es el doble de eso”.

“Su especialidad es la economía y él te dice que puede hacer lo que no puede hacer. Salvo, fijate la paradoja, que le pida a Xi Jinping ´prestame los yuanes para poder dolarizar’. Pero esta misma semana él dijo que no va a comerciar con China por que son comunistas. Es la confusión total”, remarcó.

