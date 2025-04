“Precio sin impuestos”: a partir de hoy habrá cambios en las góndolas y en los tickets de compra

Cambian los precios en las góndolas y también los tickets de compra. A partir de este martes 1° de abril, los consumidores van a poder conocer cuánto de lo que pagan va a parar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), porque todos los comercios tendrán que discriminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otras cargas tributarias nacionales a la hora de facturar, además de la obligación de exhibir el valor de los productos con y sin impuestos.

Estos cambios estaban previstos en el Régimen de Transparencia al Consumidor, que reglamentó el Gobierno en diciembre del año pasado. En el caso de los supermercados, mayoristas, estaciones de servicio y otras grandes compañías, desde enero que diferencian en el ticket el IVA, los impuestos internos y a los combustibles. En esta segunda etapa, se extiende a todas las facturas emitidas por vendedores de bienes y servicios.

“Se busca reafirmar el compromiso del Gobierno Nacional con la transparencia fiscal, permitiendo a los consumidores conocer el impacto de los impuestos en las operaciones y que puedan contar con información para tomar sus decisiones comerciales con plena libertad”, explicaron este lunes desde ARCA. La medida no alcanza a los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado.

También cambian los precios exhibidos en góndolas o incluso en las publicidades, de acuerdo con la Resolución 4/2025, de la Secretaría de Industria y Comercio. Todos aquellos comercios que le venden a consumidores finales tendrán que mostrar el precio final y el precio neto sin la incidencia del IVA y el resto de los impuestos nacionales indirectos que impactan en los precios. En este último caso, la letra tendrá que ser más chica y deberá incluir la leyenda “Precios sin impuestos nacionales”.

Un ticket de Jumbo, con el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, detalla los impuestos que se pagan

“La falta de conciencia fiscal de la sociedad, causada por un régimen que sistemáticamente ocultó los impuestos, llevó a que la ciudadanía no exigiera a los políticos una conducta responsable en el gasto y en los tributos que pesan en la vida cotidiana, en general más del 40% del precio final. Esto ha sido funcional a que terminemos con los impuestos e inflación más altos del mundo. Con este Régimen se terminan 50 años de la vergonzosa prohibición de mostrar el IVA al consumidor y del ocultamiento de los demás impuestos a lo largo de la cadena productiva. El saber los tributos que soportamos nos empoderará para exigir impuestos y gastos públicos lógicos, también a exigir servicios acordes del Estado. Y probablemente el ciudadano lo tomará en cuenta para su voto en la oferta electoral de este año”, dijo Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica, impulsora de la iniciativa.

Desde ARCA recordaron que aquellos comercios que emitan comprobantes a través de facturación electrónica con sistemas del organismo como Facturador Móvil o Comprobantes en Línea, ya tenían la posibilidad de discriminar el IVA en sus tickets de compra. En caso de incumplir con las obligaciones, se estará sujeto a la sanción de clausura del establecimiento por un período de dos a seis días, según lo dispuesto la Ley de Procedimientos Fiscales.

¿Se suman las provincias?

El Régimen de Transparencia Fiscal abarca únicamente los impuestos nacionales, aunque desde el Gobierno habían invitado a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a que se adhieran a la medida, para que los consumidores finales también sepan la incidencia del impuesto sobre los ingresos brutos y las tasas municipales en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios.

Desde la ONG Lógica también le enviaron una carta a los 24 gobernadores para preguntarles si se iban a adherir al régimen y si aplicarán sanciones en los comercios que voluntariamente informen los tributos locales mientras no se hayan adherido. Por el momento, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones manifestaron que se suman a la iniciativa y que no aplicarán sanciones. En otras seis provincias se presentaron nueve proyectos de adhesión, en todos los casos propuestos por la oposición de cada gobernador.

Los pasos que deberán seguir las empresas y comerciantes para implementar el régimen de transparencia fiscal

“La reticencia general de las provincias a adherirse no es admisible. Ingresos brutos y tasas municipales son los tributos más ocultos, los consumidores no tienen idea que los están soportando. Esta no es como la invitación del RIGI o el blanqueo, donde las provincias ponen en juego su recaudación, por lo que bien pueden rechazarla. En este caso es solo información. Desde Lógica sostenemos que las provincias están obligadas a adherirse por dos mandatos del artículo 42 de la Constitución Nacional. Es una invitación-exhortación. Las provincias tuvieron más de nueve meses para adherirse. Incluso lo pueden hacer en un día, vía decreto provincial, porque no están modificando impuestos. No hay razón para estar dejando estos dos renglones vacíos en los tickets. Debemos exigir estas adhesiones desde todos los sectores de la sociedad civil”, cerró Olivero Vila.

