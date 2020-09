Precios máximos regirá hasta el 31 de octubre Crédito: Shutterstock

Varias entidades que agrupan a grandes cadenas de supermercados del país alertaron que el congelamiento de precios que mantiene el Gobierno desde marzo pasado comenzó a provocar desabasteciento de productos o entregas "cuotificadas" de los proveedores.

El Ministerio de Desarrollo Productivo y más específicamente la Secretaría de Comercio Interior mantienen freezados 2300 productos (23.000 variedades) bajo el paraguas de Precios Máximos desde el 6 de marzo pasado. Esa decisión regirá todavía hasta el 31 de octubre próximo, pese a que Paula Español mantiene en estos días encuentros con empresas alimenticias para analizar los costos de las mismas y, posiblemente, autorizar nuevos aumentos de precios. Semanas atrás se habilitaron alzas de 4% promedio, aunque la industria pedía 15%.

El mismo decreto que obliga a los empresarios a mantener los precios, algo que algunos intentan esquivar con lanzamientos de productos, los insta a mantener el abastecimiento. Caso contrario, pueden recibir penalidades en base a la Ley de Abastecimiento (y de Defensa al Consumidor) con la que Guillermo Moreno solía amenazar a los hombres de negocios.

La problemática fue expuesta por la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), y otras entidades vinculadas al interior del país, mayoristas y autoservicios. Sin embargo, según contaron a LA NACION en otras cámaras del sector supermercadista a nivel nacional, lo denunciado se trata de "una situación extendida" en los grandes establecimientos minoristas y mayoristas.

En el Ministerio de Desarrollo Productivo afirmaron, ante la consulta de este medio, "en los últimos días (los supermercados) acercaron documentación que se está analizando".

Los firmantes, que representan más de 150.000 comercios de consumo masivo y generan más de 500.000 empleos formales, emitieron un comunicado "advirtiendo la difícil situación que están enfrentando, con riesgo de cierres masivos y perdida de miles de fuentes de trabajo".

"Lo cierto es que los comercios se ven imposibilitados de recibir mercadería con aumentos de precios no autorizados, dado que continua vigente la Resolución 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior, que exige retrotraer los precios al 6 de Marzo (con aumentos autorizados para algunos productos por la Disposición 13/20). El incumplimiento de estas disposiciones los hace pasibles de sanciones de multa y/o clausura, ante posibles inspecciones", comentaron.

"Esta situación está generando innumerables problemas que, en muchos casos, derivan en la falta de productos en las góndolas, al no convalidar los incrementos de precios no autorizados, o por la entrega cuotificada de los proveedores", dijeron, y agregaron: "A esto se suman las complicaciones que se presentan en todo el país en materia de logística por la pandemia de Covid 19 y el actual aislamiento obligatorio".

"La red comercial compuesta por supermercados, autoservicios, almacenes y mayoristas, viene denunciando esta situación a las autoridades nacionales, ante la constante presión que reciben para aumentar sus precios al público, tales como cambios en las condiciones comerciales, quita de bonificaciones y descuentos, sobrecostos y costos ocultos en logística como, fletes", criticaron los supermercados, que pidieron abrir una mesa de diálogo con todos los sectores.

Cerca de Copal, que agrupa a las empresas alimenticias, afirmaron que en estas semanas "hubo gestiones para lograr aumentos, ya que hubo alzas del tipo de cambio oficial (23%), materias primas e insumos (29% a 42%), salarios (20% a 27%), logística (del 14 al 23%), servicios (15%) y finalmente el costo Covid por protocolos y licenciamientos, entre otros.

"No hay un número de Copal, pues depende de las realidades de cada sector o empresa pero lo que consideramos es que ya no se justifica la emergencia en los mismos términos que en marzo pasado, pues 180 días de congelamiento con sólo el 2% a 4,5% de aumento en el mes de julio no cubre ni remotamente los costos. Creemos necesario que empiece el proceso de descongelamiento. No hay decisión oficial al respecto que conozcamos aún", dijeron.

