Precios de pasajes: cuánto sale viajar al sur este verano 2026

El sur de la Argentina cuenta con una gran variedad de destinos muy atractivos, en especial para la temporada de verano. Con su oferta natural y cultural, se presenta como una opción ideal para desconectar y visitar un lugar diferente a la playa. De cara a la posibilidad de tomarse unas vacaciones, muchos se preguntan cuánto sale viajar allí y cómo están los precios de los pasajes.

Algunos de los destinos más destacados de la Patagonia son Bariloche (Río Negro), San Martín de los Andes (Neuquén), El Calafate (Santa Cruz) y Ushuaia (Tierra del Fuego). Todos estos destinos tienen la posibilidad de llegar tanto en avión, mientras que a otros se puede llegar en micro.

Es posible viajar a varios de los destinos del sur argentino en avión Gonzalo Gacitua - Shutterstock

De acuerdo a los sitios que comparan precios de diferentes empresas de viaje, es posible tener una referencia aproximada del costo de traslado desde, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires hacia cualquiera de estas ciudades del sur. Cabe recordar que los precios de los pasajes pueden variar de acuerdo a la fecha escogida, el medio de transporte elegido para viajar, la empresa de transporte y los servicios que ofrezca. En cuanto al precio de los vuelos a la Patagonia, hay que tomar en cuenta que puede haber un recargo para el equipaje.

A su vez, algunas compañías ofrecen un tipo de financiación o promociones específicas, según las tarjetas de las entidades bancarias que se usen para la compra.

Cuánto sale viajar a Bariloche en el verano 2026

Los valores de los pasajes de avión y micro para viajar a Bariloche en el verano desde Buenos Aires

Para viajar en avión a la ciudad rionegrina por dos semanas desde Buenos Aires en enero, el pasaje más barato que se puede conseguir para un adulto ronda los $335.000, ida y vuelta. En tanto, para febrero se pueden conseguir tickets a partir de los $215.000 aproximadamente para un viaje de quince días. El vuelo tarda unas dos horas en llegar al destino.

En tanto, para viajar en micro desde la estación de Retiro a Bariloche en enero puede salir unos $150.000 un tramo en semicama ―que es la opción más barata―, mientras que los micros con cama ejecutivo cuestan a partir de $180.000 aproximadamente. En el caso de febrero, los precios pueden variar entre $150.000 y $230.000 cada tramo, según la categoría del micro. Se tratan de viajes con una duración de unas 24 horas.

Cuánto sale viajar a San Martín de los Andes

El valor de los pasajes a San Martín de los Andes en la temporada de verano 2026 Gobierno de la Provincia de Neuquén

Este destino de Neuquén cuenta con su propio aeropuerto, pero con poca variedad de horarios. El valor de los pasajes para viajar por dos semanas en enero parte de los $790.000 y puede superar el millón de pesos. En tanto, en febrero están más baratos: salen entre $250.000 y $710.000 aproximadamente por un viaje de quince días. El vuelo es de unas dos horas y estos valores contemplan la ida y vuelta.

Un tramo en micro que sale desde Retiro a San Martín de los Andes durante enero puede costar desde unos $140.000 en semicama y hasta $205.000 en cama ejecutivo. En febrero, los precios son bastante similares. Este viaje también dura unas 24 horas aproximadamente.

Cuánto sale viajar a El Calafate

Los valores de los pasajes para ir a El Calafate este vernao (AP Photo/Natacha Pisarenko, File) Natacha Pisarenko - AP

Con una duración de un poco más de tres horas, los vuelos a El Calafate en enero por quince días, ida y vuelta, parten de los $270.000 y pueden llegar a costar $750.000 aproximadamente. Por su parte, en febrero se pueden conseguir entre $390.000 y $660.000.

En tanto, es posible viajar desde Buenos Aires a El Calafate en micro, pero no de forma directa. Estos significa que hace falta hacer algún trasbordo para llegar por este medio. El viaje completo puede llevar a durar entre 36 y 45 horas, según la combinación y las paradas. Esto también puede determinar el valor de boleto.

Cuánto sale viajar a Ushuaia

El valor de los pasajes a Ushuaia en enero y febrero de 2026 desde Buenos Aires saiko3p - Shutterstock

El vuelo desde CABA a la capital de Tierra del Fuego en enero para un viaje de 15 días, ida y vuelta, puede salir desde $630.000 y pueden superar los $1.220.00. Para febrero, hay disponibles pasajes desde los $410.000 y hasta los $750.000. La duración de este vuelo se puede extender hasta casi cuatro horas.

Al igual que El Calafate, no hay micros directos a este destino desde Buenos Aires. Es necesario hacer alguna combinación con otro medio de transporte. El viaje completo por tierra dura en torno a 2 días o un poco más, porque incluye un tramo de bus‑ferry para cruzar el estrecho de Magallanes y varios cambios de micro.