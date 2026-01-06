Muchos pescadores se preguntan dónde se puede pescar en Pinamar, de acuerdo a las leyes que regulan el deporte en la costa.

Un dato importante, para cualquier persona que quiera pescar, es que la norma obliga a cada uno a tener un certificado habilitante. En particular, dice: “Para la realización de actividades de pesca deportiva, recreativa y artesanal, se deberá contar con la licencia expedida por la autoridad de aplicación a fin de autorizar la apropiación de los recursos pesqueros en aguas de dominio público y privado provincial”.

Existen distintos permisos, desde los que son diarios hasta los anuales. Se pueden conseguir a través del sitio oficial del gobierno bonaerense.

Instructivo para sacar una licencia de pesca GBA

Playas: dónde se puede pescar en Pinamar

En el sitio web del sector de turismo de la ciudad, afirman que la pesca es una de las actividades más populares desde noviembre hasta mayo. Con los permisos adecuados, afirman que se puede realizar desde muelles, desde la playa o en embarcaciones. No especifica ningún punto en particular, pero lo cierto es que muchos aficionados se reúnen en el Muelle de Pinamar para pescar. Lo usual es buscar playas donde haya menos personas, para poder practicar el deporte con más tranquilidad. Por lo general, el norte de Pinamar cuenta con espacios menos concurridos.

Dónde se puede pescar en Pinamar Marcelo Aguilar López - La Nación

Dónde se puede pescar en la Costa Atlántica argentina

En la Costa Atlántica argentina hay muchos puntos buenos para pescar desde la playa, los muelles y las escolleras, con especies como corvinas, brótolas, pejerreyes de mar.​

De acuerdo a su página web, en el Partido de La Costa, con sus 96 km de costa, existen diversas opciones para practicar la pesca, ya sea desde muelles, playas o en zonas de ría y bahía. En su sitio web detallan algunos de los mejores puntos para llevar adelante el deporte.

Muelles de Pesca

El partido cuenta con cinco muelles que ofrecen servicios como alquiler de cañas, mediomundos, venta de carnada e iluminación para pesca nocturna:

San Clemente: un muelle de hormigón armado de 129 metros de largo . Se ubica en Av. Costanera y Diag. 63.

un muelle de hormigón armado de . Se ubica en Av. Costanera y Diag. 63. Santa Teresita: tiene una longitud de 200 metros y funciona como un punto panorámico. Se encuentra en Calle 38 y Av. Costanera.

tiene una longitud de y funciona como un punto panorámico. Se encuentra en Calle 38 y Av. Costanera. Mar del Tuyú: construido en madera de quebracho colorado, tiene 100 metros de largo y cuenta con una cafetería. Está ubicado en Av. Costanera y Calle 75.

construido en madera de quebracho colorado, tiene y cuenta con una cafetería. Está ubicado en Av. Costanera y Calle 75. La Lucila del Mar: un muelle de madera de 100 metros de largo que posee un restaurante propio. Se sitúa en Av. Costanera y Rebagliatti.

un muelle de madera de que posee un restaurante propio. Se sitúa en Av. Costanera y Rebagliatti. Mar de Ajó: es el más grande de la zona, con 270 metros de longitud, construido en hormigón armado. Se encuentra en Av. Costanera y Rivadavia.

Playas: dónde se puede pescar en la Costa Argentina Allen G. Breed - AP

Pesca desde la playa y zonas especiales

Esta modalidad permite aprovechar la extensión de las playas y zonas de encuentro de aguas: