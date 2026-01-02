Precios de pasajes: cuánto sale viajar a Pinamar este verano 2026

Los turistas que deseen ir a Pinamar para sus vacaciones de verano o simplemente para una escapada durante el fin de semana deben saber que la opción para llegar allí es por tierra, ya que no hay vuelos directos a esa localidad balnearia. Y en lo referido a precios de pasajes, es importante saber cuánto sale viajar a Pinamar este verano 2026.

Los valores del viaje en micro a Pinamar este verano archivo

Este destino de la Costa Atlántica es uno de los más buscados y, debido a que no cuenta con aeropuerto propio, la alternativa de viajar en micro es la más conveniente porque evita el transbordo.

De acuerdo a los sitios que comparan precios de diferentes empresas de viaje, es posible tener una referencia aproximada del costo de traslado desde, por ejemplo, la terminal de Retiro, hasta la estación de micros de Pinamar.

Cuánto sale viajar a Pinamar este verano 2026

El precio de un pasaje en micro a Pinamar puede variar de acuerdo a la fecha escogida, la empresa de transporte y los servicios que ofrezca. A su vez, algunas compañías ofrecen un tipo de financiación o promociones específicas, según las tarjetas de las entidades bancarias que se usen para la compra.

Por eso, antes de adquirir los pasajes, es elemental realizar una comparación detallada entre los servicios disponibles.

De acuerdo a las páginas de pasajes con compra online, viajar a Pinamar este verano cuesta entre $52.400 en la opción más básica de semicama y $67.100, en la opción de cama individual. En ambos casos se trata del viaje solo de ida.

Los precios de referencia para ir a Pinamar y los costos de los servicios de playa LA NACION/Marcelo Aguilar

Cuánto cuesta la carpa en Pinamar para este verano 2026

El costo diario de las carpas oscila entre $70.000 y $100.000. Quienes prefieran contratar el servicio por el mes completo deben abonar $1,5 millones. Estas cifras dependen del punto específico de la playa y del abanico de prestaciones disponibles para los clientes.

En tanto, el alquiler de sombrillas por jornada oscila entre los $50.000 y $60.000. Si el turista opta por el alquiler mensual, el monto total alcanza el millón de pesos.

Qué servicios incluyen los paradores de la costa

Los usuarios acceden a una amplia gama de amenities que justifican su inversión. Las instalaciones cuentan con una o más piscinas, sectores de recreación para los niños y vestuarios equipados con duchas. La oferta deportiva y de bienestar también integra el servicio básico en muchos establecimientos: los clientes disponen de canchas de fútbol, vóley o tenis.

Algunos paradores exclusivos suman opciones de sauna, gimnasio, clases de yoga y asistencia de profesores para el entretenimiento infantil. Estos servicios adicionales atraen a las familias que buscan una experiencia integral frente al mar.