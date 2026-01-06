Fiesta de la Playa 2026: cuándo es y cómo comprar las entradas para el evento en Concepción del Uruguay
El festival nocturno consta de cinco jornadas con diversos artistas nacionales; cuándo se presenta cada uno y cuál es el costo de los tickets
- 3 minutos de lectura'
Los residentes y turistas que visiten Entre Ríos durante el verano, tendrán la posibilidad de disfrutar de la Fiesta de la Playa 2026; y los interesados en este festival deben tener presente cuándo es y cómo comprar entradas para el evento en Concepción del Uruguay.
La Fiesta de la Playa, en esta ocasión, consta de cinco noches con distintos artistas que harán sus presentaciones cerca del río, a partir de las 20 horas. en el Predio Multieventos de Concepción del Uruguay.
Cuándo es la Fiesta de la Playa 2026
En la edición 2026, la Fiesta de la Playa de río se llevará a cabo entre el miércoles 14 y el domingo 18 de enero, a las 20 h. El ingreso, según consta, en el sitio oficial del evento, es por Belgrano 1199, de Concepción del Uruguay.
Cómo comprar entradas para el evento en Concepción del Uruguay
Los puntos de ventas presenciales para adquirir entradas son:
- Oficina de Turismo: Galarza y Sup. Entrerriano, de lunes a domingo, de 10:00 a 14:00 horas.
- Isla del Puerto: pórtico de ingreso (planta baja), de lunes a domingo, de 14:00 a 20:30 horas.
- Predio Multieventos: Belgrano y Maipú, de lunes a domingo, de 14:00 a 20:30 horas.
En tanto, está vigente la compra on line, con la opción diaria por artista. Desde el sitio oficial el usuario será derivado a la web de venta específica.
Qué artistas estarán presentes en la Fiesta de la Playa 2026
De acuerdo al cronograma de presentaciones, las figuras que subirán al escenario principal son las siguientes:
- Miércoles 14 de enero: Topa/ Pim Pau: preventa 1 del 23/12/25 hasta el 05/01/26: $12.000; preventa 2 del 06/01/26 hasta el 13/01/26: $15.000; en el predio (día del show 14/01/26): $18.000; menores de doce (12) años: $2.500; plateas Sector A2: $10.000.
- Jueves 15 de enero: Las Pelotas: preventa 1 del 23/12/25 hasta el 05/01/26: $16.500; preventa 2 del 06/01/26 hasta el 14/01/26: $20.000; en el Predio (día del show 15/01/26): $24.000; menores de doce (12) años: $2.500.
- Viernes 16 de enero: Damas gratis: preventa 1 del 23/12/25 hasta el 05/01/26: $16.500; preventa 2 del 06/01/26 hasta el 15/01/26: $20.000; en el predio (día del show 16/01/26): $24.000; menores de doce (12) años: $2.500; platea Sector A2: $17.000
- Sábado 17 de enero: La Joaqui/ DJ Alan Gómez: preventa 1 del 23/12/25 hasta el 05/01/26: $16.500; preventa 2 del 06/01/26 hasta el 16/01/26: $20.000; en el predio (día del show 17/01/26): $24.000; menores de doce (12) años: $2.500; plateas Sector A2: $17.000
- Domingo 18 de enero: Luck Ra: preventa 1 del 23/12/25 hasta el 05/01/26: $16.500; preventa 2 del 06/01/26 hasta el 14/01/26: $20.000; en el Predio (día del show 15/01/26): $24.000; menores de doce (12) años: $2.500.
