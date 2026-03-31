Preocupados por el consumo, los supermercados criticaron las tasas municipales y la informalidad

Las principales cadenas de supermercados del país llevaron este martes al ministro de Economía, Luis Caputo, su preocupación por el impacto de las tasas municipales sobre el precio de sus productos, en un contexto de caída del consumo masivo y el avance de la informalidad. Se trata de un combo sumamente distorsivo para el sector.

El propio Caputo dio cuenta del encuentro en un posteo en su cuenta de X y señaló que las cadenas advirtieron que “el principal problema que hoy los afecta son las altas tasas que aplican los municipios”, al cuestionar que en muchos casos “no tienen una contraprestación que las justifique”. Se trata de una pelea que el ministro encabeza desde el inicio de la gestión.

Asistieron al quinto piso del Palacio de Hacienda ejecutivos de Cencosud, Carrefour, Changomás, Coto, Día y La Anónima, junto al secretario coordinador de Industria y Comercio, Pablo Lavigne.

De acuerdo con un relevamiento de Scentia en las principales superficies comerciales del país, el consumo masivo cayó 3,4% interanual en febrero, con descensos más marcados en supermercados de cadena (-5,9%).

“Transmitimos nuestra preocupación por el impacto de las tasas municipales, a lo que en Buenos Aires se suma Ingresos Brutos del 5%, en un contexto de caída del consumo y proliferación de competencia ilegal”, dijo a LA NACION Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), quien participó de la reunión.

Según detallaron tanto el Gobierno como el comunicado de la entidad, la presión impositiva local presenta niveles elevados en varios municipios, con esquemas que combinan tasas base y adicionales que terminan incrementando significativamente el costo operativo.

Entre los casos más relevantes mencionados se destacan:

Lanús: tasa municipal del 6,36% , una de las más altas señaladas en el encuentro.

tasa municipal del , una de las más altas señaladas en el encuentro. Pilar: 4,5% , más un adicional de Fondo Educativo (monto fijo) y una percepción al cliente del 2% por tasa ambiental .

, más un adicional de Fondo Educativo (monto fijo) y una percepción al cliente del . Luján: 4,2% más una tasa ambiental de 1,5% , lo que eleva la carga total a 5,13% .

más una tasa ambiental de , lo que eleva la carga total a . Hurlingham: 3,5% más adicionales (comedores y merenderos y protección ciudadana) que llevan la tasa a 4,5% .

más adicionales (comedores y merenderos y protección ciudadana) que llevan la tasa a . Bahía Blanca: 2,7% más adicionales que la elevan a 4,05% .

más adicionales que la elevan a . Quilmes: 3,74% más adicionales que la llevan a 4,05% .

más adicionales que la llevan a . Moreno: 2,6% más cargos adicionales (envases, mantenimiento vial, salud y asistencia social) que elevan la carga a 3,9% .

más cargos adicionales (envases, mantenimiento vial, salud y asistencia social) que elevan la carga a . Lomas de Zamora: 2,7% más adicionales vinculados a seguridad pública y otros servicios que superan el 3% total.

Según reconstruyó LA NACION a partir de otro de los participantes, el tema impositivo dominó el encuentro. “El eje tasas municipales-Ingresos Brutos se llevó el 60% de la charla. Después se habló de la informalidad y de las paritarias del sector”, señaló.

En ese punto, agregó que existe “la intención de que las paritarias se mantengan por debajo del 2% mensual”, junto con preocupación por algunos conceptos incluidos en los acuerdos, como los aportes sindicales, que —según plantean en el sector— “no llegan al bolsillo del trabajador”.

De acuerdo con esa fuente, Caputo transmitió además optimismo sobre el rumbo de la economía en el mediano plazo, en línea con el mensaje que viene repitiendo ante empresarios.

En el sector advierten que este esquema se vuelve especialmente crítico en un contexto de debilidad de la demanda. De acuerdo con un relevamiento de Scentia, el consumo masivo cayó 3,4% interanual en febrero, con descensos más marcados en supermercados de cadena (-5,9%).

El deterioro no solo persiste sino que se arrastra desde 2024: medido contra enero de 2023, el consumo se mantiene muy por debajo de aquellos niveles, lo que refleja una recuperación aún incompleta.

Según la Encuesta de Tendencia de Negocios del Indec, el 54,5% de las empresas del sector identifica a la falta de demanda como el principal límite para crecer, muy por encima de otros factores como costos o financiamiento.

A nivel de categorías, la caída se siente incluso en rubros básicos, con bajas significativas en bebidas, productos de limpieza e higiene, lo que muestra un ajuste del gasto en bienes esenciales.

Los datos oficiales refuerzan ese escenario. Según la Encuesta de Tendencia de Negocios del Indec, el 54,5% de las empresas del sector identifica a la falta de demanda como el principal límite para crecer, muy por encima de otros factores como costos o financiamiento.

En paralelo, los supermercados alertaron por el avance de la competencia informal, que —según plantearon— opera sin cumplir con la carga tributaria ni regulatoria, generando una distorsión adicional en el mercado.

En este contexto, el reclamo por las tasas municipales gana centralidad: las empresas sostienen que la combinación de impuestos locales elevados, consumo en retroceso e informalidad termina impactando directamente en los precios y en la sustentabilidad del negocio.