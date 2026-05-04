Para migrantes: el supermercado de Los Ángeles que perdona las deudas a sus clientes si son deportados

Ante el endurecimiento de las políticas migratorias y el temor por las deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump, la cadena de supermercados Curacao, con sucursales en Los Ángeles, lanzó una medida disruptiva: un programa para cancelar los saldos pendientes de aquellos clientes que sean expulsados del país. Frente a la presentación del plan, se explicaron los requisitos y cómo aplicar a este alivio financiero.

El plan de una famosa tienda de Los Ángeles que borra las deudas a quienes son deportados

Desde el 1° de abril y hasta el próximo 30 de junio de 2026, la cadena tiene disponible el programa de protección comunitaria que busca apoyar a los clientes que tengan una cuenta activa y con deuda, liquidándola en caso de que sean deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El programa de apoyo de Curacao para migrantes deportados

De acuerdo con el sitio web de la tienda, la deuda será eliminada en su totalidad, sin importar el monto. Además, señalaron que toda la información de sus clientes se mantiene privada.

La compañía afirma en su sitio web que la iniciativa fue lanzada por el contexto en el que muchas familias viven momentos de incertidumbre y se enfrentan a expulsiones de EE.UU. En ese sentido, señalaron que el objetivo es que los familiares de los migrantes no sufran económicamente por deudas en las tiendas.

Pasos para eliminar la deuda con Curacao si se enfrenta una deportación

La cadena de supermercados Curacao explica que únicamente cancelará la deuda de aquellos clientes que puedan demostrar que fueron deportados luego de un arresto. Estos son los pasos a seguir:

Ponerse en contacto por teléfono con el 877-495-6778 o a través del correo electrónico customerservice@icuracao.com.

con el 877-495-6778 o a través del customerservice@icuracao.com. Llenar el formulario oficial de cancelación por deportación.

oficial de cancelación por deportación. Compartir documentación oficial que confirme arresto y expulsión.

El programa aplica en caso de deportación forzosa Archivo

Una vez que se haya completado el proceso, personal de la cadena se encargará de revisar la solicitud y, si todo está en orden, procederá a cancelar la deuda.

La empresa enfatizó que el programa no está disponible para quienes realicen una salida voluntaria, cuenten con órdenes de deportación emitidas antes del período del programa o no tengan la documentación oficial para sustentar su caso.

La cadena de tiendas tiene tanto sucursales en el Estado Dorado como en Nevada y Arizona, por lo que migrantes de cualquiera de los tres estados con deudas pueden verse beneficiados por esta política. De acuerdo con su página web, se ubica entre los 100 principales minoristas de electrónica y electrodomésticos de EE.UU.

Las deportaciones en EE.UU. siguen en aumento

Según datos que dio a conocer el American Immigration Council, el número de personas expulsadas de EE.UU. sigue creciendo.

Los arrestos y deportaciones siguen en aumento en EE.UU. Fotomontaje: ICE y stock en canva

Datos oficiales de ICE indican que cada mes se deportan alrededor de 30.000 personas directamente desde los centros de detención. Se desconoce el detalle de cuántos optan por la salida voluntaria o terminan expulsados por las autoridades estadounidenses.

El cálculo es que durante el último invierno hubo más de 1000 expulsiones diarias. La organización denunció que más de una de cada tres personas arrestadas en los centros del ICE en 2025 no tenía antecedentes penales, condenas previas o cargos pendientes.

Según la organización, esto contrasta con la línea discursiva de la administración Trump, quien asegura que las detenciones y deportaciones apuntan a extranjeros que son criminales.