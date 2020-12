Procrear 2: cómo sería el nuevo programa de vivienda que analiza el Gobierno

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, adelantó los cambios que el Gobierno evalúa para el programa de acceso a la vivienda que se enfocarían en mejorar la calidad de construcción Crédito: Ministerio del Interior

24 de diciembre de 2020 • 11:36

El Gobierno analiza lanzar un nuevo programa de acceso a la vivienda que se llamaría Procrear 2. Así lo adelantó el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien aseguró que el Gobierno estudia mejorar la calidad de la construcción de las unidades habitacionales.

El funcionario planteó que su objetivo es cambiar "algunos paradigmas filosóficos" vinculados al acceso a la vivienda. "La Argentina históricamente ha construido viviendas de primera y de segunda. Las viviendas sociales son lugares donde en un dormitorio no entra un placard, donde no hay posibilidad de crecimiento y donde, nosotros que pensamos en una Argentina que se recomponga, el día de mañana el habitante puede tener un auto y no tiene donde guardarlo. Entonces queremos cambiar y hacer una sola calidad de vivienda", dijo Ferraresi al canal C5N.

Luego, el ministro dio algunos detalles sobre la nueva versión del Procrear. "Se estigmatiza [al decir] que las viviendas se regalan. A partir de este tiempo todas las viviendas se pagan, en un sistema de recuperación solidaria, donde en una articulación entre los bancos y la Anses vamos a generar un código de descuento directo, del salario de los que tienen trabajo y de los planes sociales de los que tengan planes sociales", sostuvo.

Ferraresi destacó la necesidad de que el programa habitacional sea sustentable a nivel financiero. "El Procrear tiene una necesidad fundamental en el tema del recupero financiero. Tenemos que hacer un replanteo, porque en el inicio el Procrear eran aportes de la Anses, que a partir de su economía no aporta más, entonces eran aportes únicamente del tesoro nacional", dijo.

En ese sentido, el titular de Desarrollo Territorial y Hábitat aseguró que "debemos generar un mercado de capitales que aporte a ese programa para iniciar un proceso que tenga que ver con el recupero de la inversión" y agregó que es vital "no definir dos niveles de viviendas, sino un solo tipo".

Según Ferraresi, otra diferencia con el primer Procrear reside en "que no haya que tener condiciones económicas para acceder a un crédito, sino las condiciones para poder devolver en función de un programa solidario".