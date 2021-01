Los ejecutivos dicen que no soluciona el problema de fondo y que solo contribuye a dar incertidumbre por rigidez normativa y desconfianza Crédito: Shutterstock

Sofía Terrile Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de enero de 2021 • 16:36

Lo que comenzó como una medida excepcional y de emergencia ya lleva casi un año de extensión. La prohibición de despidos y la doble indemnización se volverán a extender, confirmaron fuentes oficiales, con el fin de evitar mayores desvinculaciones en medio de una crisis económica que va a persistir por mucho tiempo más, aunque el aislamiento y el distanciamiento se terminen.

Los empresarios volvieron a criticar la medida: aseguraron que ahogará a las firmas más chicas y que no soluciona la cuestión de fondo, el impacto de la pandemia en las empresas.

El "triple cepo" formado por la prohibición de suspensiones y despidos y la doble indemnización "solo contribuye a dar incertidumbre por rigidez normativa y desconfianza en un sistema laboral que no ofrece respuestas adecuadas a los cambios tecnológicos" y a la necesidad de dinamizar la producción y el trabajo, señala Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal).

A su juicio, es una medida que conspira contra la creación de empleo genuino y formal. Ignacio Noel, principal accionista de Sociedad Comercial del Plata y dueño de Morixe, le hace una crítica similar a la medida: solo beneficia a los trabajadores registrados y perjudica a los no registrados, que son un tercio de los asalariados totales.

"Estamos corriendo una raya que, en definitiva, no resuelve el tema para ninguna de las partes", señala Javier Madanes Quintanilla, presidente de Aluar Fuente: LA NACION

"Estamos corriendo una raya que, en definitiva, no resuelve el tema para ninguna de las partes", señala Javier Madanes Quintanilla, presidente de Aluar. En el sector industrial que produce bienes intermedios, el Covid-19 impactó sobre al menos el 20% de su capacidad productiva, apunta el empresario, y en la mayoría de los casos persiste un alto porcentaje de empleados con licencia -por edad o enfermedades crónicas- que complican la eficiencia, porque "es difícil rearmar los equipos según la especialidad", dice.

"Los indicadores de la actividad industrial y de empleo muestran que estamos en proceso de recuperación. De hecho, algunos sectores ya operan con números mejores al inicio de la pandemia", indica Carolina Castro, directora de Industrias Guidi y miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA). "Preferiríamos que, en lugar de sostener restricciones, empecemos a concentrarnos en la promoción de más empleo formal", sigue.

Del otro lado está la preocupación de las empresas más chicas. Pedro Cascales, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), asegura que esta medida solo agrava los problemas de las pymes y que deberían excluirse las compañías de menos de 30 empleados. "Si uno no puede achicarse termina cerrando, que es lo que ha pasado a lo largo del año", señala. "Muchas empresas tienen miedo de tomar gente, más allá de que esto no afecta al nuevo personal, porque evidentemente cuando se cierra la puerta de salida, también afecta a la de entrada", añade.

Aseguran que esta medida solo agrava los problemas de las pymes y que deberían excluirse las compañías de menos de 30 empleados

La extensión de esta medida excepcional empezó a crear "situaciones anómalas" en el mercado laboral y en la economía general, dice Luis Galeazzi, CEO de Argencon, la cámara que nuclea a los exportadores de servicios de valor agregado. "Una economía dinámica requiere que las empresas ajusten o hagan crecer con libertad sus dotaciones; eso hace a la capacidad de las firmas para responder a cómo evoluciona el mercado", agrega.

Cascales suma una queja: esta medida debería venir acompañada de nuevas rondas del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), la ayuda estatal para pagar salarios, cuya continuidad hoy todavía está en duda. Esta mañana, el Gobierno envió un comunicado con los números "finales" del programa que en 2020 alcanzó a más de 306.000 empresas. En este momento, está abierta la inscripción al Programa de Recuperación Productiva (Repro II), otro programa en el que los beneficios serán otorgados "mirando un conjunto más amplio de información", confirmó el Gobierno.

A pesar de la prohibición de despidos y la vigencia de la doble indemnización, el coronavirus desató una crisis laboral en la Argentina. Por caso, en junio del año pasado el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) calculaba que la cuarentena se cobró entre 800.000 y 900.000 puestos de trabajo totales. Además, y según datos oficiales, el desempleo subió dos puntos en el tercer trimestre y se ubicó en el 11,7%.

Conforme a los criterios de Más información