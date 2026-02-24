Cuánto ganan los empleados de comercio en marzo de 2026

Los trabajadores que pertenecen al rubro comercio cobran su salario de marzo con la inclusión de dos sumas fijas, ya pautadas en el último acuerdo paritario entre el gremio y las empresas del sector.

En marzo, continúa la entrega de dos sumas fijas para empleados de comercio

Se trata de una suma fija de $60.000, cuya distribución se extiende hasta este mes, y que se adiciona a la suma fija ya pautada de $40.000, por lo que los empleados de comercio verán estos conceptos diferenciados en su recibo de sueldo de marzo.

El texto del acuerdo vigente indica que “el incremento acordado se compone de una suma no remunerativa de $60.000 a otorgarse durante el mes de diciembre de 2025, la misma suma se abonará durante los meses de enero, febrero y marzo del 2026, incorporándose en escalas básicas en el mes de abril del 2026″.

De acuerdo a la grilla que publica Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios), este mes hay una entrega adicional: “Asimismo, la suma de $40.000, que debía incorporarse a los salarios básicos del mes de enero 2026, se seguirá otorgando durante los meses de enero, febrero y marzo 2026 incorporándose a las escalas salariales básicas en el mes de abril del 2026″.

De esta manera, en marzo, la suma que se agrega al salario mensual es de $100.000, considerando la entrega conjunta de las sumas fijas de $40.000 y de $60.000.

Cuánto ganan los empleados de comercio en marzo 2026

A continuación figuran los montos que percibe cada categoría de trabajador del rubro comercio en el mes de marzo:

Categoría Monto Total Marzo 2026 Maestranza A $1.155.795 ​ Maestranza B $1.158.852 ​ Maestranza C $1.169.560 ​ Administrativo A $1.167.268 ​ Administrativo B $1.171.860 ​ Administrativo C $1.176.448 ​ Administrativo D $1.190.218 ​ Administrativo E $1.201.690 ​ Administrativo F $1.218.519 ​ Cajeros A $1.171.091 ​ Cajeros B $1.176.448 ​ Cajeros C $1.183.333 ​ Auxiliar A $1.171.091 ​ Auxiliar B $1.178.740 ​ Auxiliar C $1.203.985 ​ Auxiliar Especializado A $1.180.274 ​ Auxiliar Especializado B $1.194.041 ​ Vendedor A $1.171.091 ​ Vendedor B $1.194.044 ​ Vendedor C $1.201.690 ​ Vendedor D $1.218.519

En todos los casos, se debe tomar en cuenta que a estos valores se debe sumar el concepto de antigüedad, por el cual a cada empleado le corresponde un 1% más por año trabajado. Este se aplica a las cifras remunerativas y a las no remunerativas, como es el caso de las sumas fijas que se incluyen en este acuerdo.

Quiénes quedan excluidos de las sumas fijas

Cabe aclarar que, tal como sucedió en los acuerdos precedentes, los montos que anteceden no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudiesen suscribirse en el ámbito de la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.

Los valores de marzo para cada categoría de empleados de comercio

Cuándo se reanudan las negociaciones para los próximos aumentos

Sobre las actualizaciones futuras, el último acuerdo indica que “las partes firmantes de este acuerdo colectivoasumen el compromiso de reunirse en el mes de marzo de 2026, a iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas básicas convencionales, sumas, porcentajes, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas".