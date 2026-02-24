LA NACION
en vivo

Dólar oficial y blue en vivo: a cuánto cotiza hoy, martes 24 de febrero

La divisa oficial cerró ayer a $1390 para la venta; el dólar informal, en el mercado paralelo, se ubicó a $1420 para la misma operación

¿A cuánto está el dólar hoy, martes 24 de febrero?
¿A cuánto está el dólar hoy, martes 24 de febrero?Shutterstock

Cotización del dólar de hoy

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

¿Qué son las criptomonedas? Cómo funcionan y por qué son distintas al dinero tradicional
¿Qué son las criptomonedas? Cómo funcionan y por qué son distintas al dinero tradicional

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró este lunes 23 de febrero a $1345 para la compra y a $1395 para la venta.

Más leídas
  1. El héroe de Estados Unidos que perdió un diente y ganó un oro que esperó 46 años
    1

    Perdió un diente, pero ganó el oro olímpico: Jack Hughes fue el héroe de Estados Unidos en hockey sobre hielo

  2. El exclusivo complejo a una hora de Bariloche donde se alojaría el emir de Abu Dhabi
    2

    La enigmática visita de “MBZ”: el exclusivo complejo a una hora de Bariloche donde se alojaría el emir de Abu Dhabi

  3. El thriller español de Netflix de 8 episodios que es un boom internacional y que está entre lo más visto de la plataforma
    3

    Salvador, el thriller español de Netflix de 8 episodios que es un boom internacional y que está entre lo más visto de la plataforma

  4. Hay candidatos: quiénes son los posibles entrenadores con chances de suceder al histórico DT
    4

    Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Santiago Solari, candidatos fuertes que aparecen en escena para ser DT de River