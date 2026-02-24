en vivo
Dólar oficial y blue en vivo: a cuánto cotiza hoy, martes 24 de febrero
La divisa oficial cerró ayer a $1390 para la venta; el dólar informal, en el mercado paralelo, se ubicó a $1420 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1340,00Venta$1390,00
Dólar blue
Compra$1400,00Venta$1420,00
Dólar tarjeta
Venta$1807,0
Dólar CCL
Venta$1422,28
Dólar MEP
Venta$1416,72
Dólar mayorista
Venta$1371,00
Euro
Compra$1565,00Venta$1665,00
Ver dólar oficial histórico
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró este lunes 23 de febrero a $1345 para la compra y a $1395 para la venta.
Más leídas
- 1
Perdió un diente, pero ganó el oro olímpico: Jack Hughes fue el héroe de Estados Unidos en hockey sobre hielo
- 2
La enigmática visita de “MBZ”: el exclusivo complejo a una hora de Bariloche donde se alojaría el emir de Abu Dhabi
- 3
Salvador, el thriller español de Netflix de 8 episodios que es un boom internacional y que está entre lo más visto de la plataforma
- 4
Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Santiago Solari, candidatos fuertes que aparecen en escena para ser DT de River