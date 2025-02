Propinas digitales: la provincia de Buenos Aires se adhiere a la exclusión del régimen de retenciones

Ante una economía cada vez más digitalizada, el Gobierno Nacional estableció a finales del año pasado la obligatoriedad de las propinas digitales en restaurantes, hoteles y otros comercios afines. Para garantizar su éxito, el texto oficial aclaró que este dinero extra para los trabajadores tiene que estar exento del pago de impuestos, razón por la cual este miércoles la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) dio un paso en ese aspecto y comunicó que las propinas quedarán excluidas del régimen de retenciones.

Dentro del sector gastronómico tenían dudas de si realmente se iban a excluir los impuestos provinciales sobre el pago de propinas con tarjeta de débito, crédito o billeteras digitales. Para eso, la Comisión Arbitral Convenio Multilateral resolvió a mediados de diciembre que las 19 provincias adheridas al Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra (SIRTAC) no tendrán que practicar retenciones siempre y cuando los pagos no sean parte de los Ingresos Brutos del comercio o establecimiento. Para alinearse a esto, desde ARBA formalizaron la disposición a través de la Resolución Normativa N°7/2025.

“Seguimos haciendo más eficiente el sistema tributario, reduciendo costos financieros y cargas administrativas innecesarias a la clase media, comerciantes y trabajadores, mientras fortalecemos la fiscalización sobre quienes tienen mayor capacidad contributiva”, dijo Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA.

Para ARBA, la normativa favorecerá a empleados del rubro de servicios

La medida beneficia principalmente a trabajadores del sector servicios, según comunicaron desde la agencia de recaudación, y agregaron que se suma a otras iniciativas implementadas como la elevación de montos mínimos para retenciones, la puesta en marcha del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, la devolución ágil de saldos a favor y la modernización de los mecanismos de pago.

Los detalles de las propinas digitales

Para digitalizar la economía, la normativa del Gobierno obliga a la implementación de la propina electrónica en restaurantes, bares, hoteles, estaciones de servicios, servicios de entrega y otros lugares donde dejar un pago extra a quienes prestaron un servicio sea costumbre. A través de la terminal de pago, los clientes pueden elegir a voluntad cuánto dejar, y el dinero va a parar directamente a la cuenta del trabajador o a una cuenta común que se hagan los trabajadores.

“La propina seguirá siendo voluntaria, de ninguna manera será obligatoria. En definitiva, el único cambio es que podrá sumarse al ticket. Tampoco será parte del salario, por lo que no generará ninguna contingencia laboral a los empresarios del sector”, había dicho en su momento Federico Sturzenegger, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Habilitan los pagos con tarjeta de débito en dólares

Hasta el momento, muchos comercios no permitían este mecanismo debido a que la Ley de Contratos de Trabajo indica que la propina, si es habitual, debe ser considerada parte del salario. En efectivo, no queda registro de esto, y no tiene un posterior impacto en las indemnizaciones. Sin embargo, la norma del Gobierno aclaró que cuando el trabajador tuviese oportunidad de obtener beneficios o ganancias en concepto de propinas o recompensas “no serán considerados parte de la remuneración”.

LA NACION