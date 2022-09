Propuesta sorpresiva: algunas empresas le pedirán hoy al Gobierno usar dólares no declarados para pagar importaciones

Después de la visita que le hizo a la Unión Industrial Argentina (UIA) y del encuentro con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en el norte del país, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, se reunirá hoy con autoridades de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera). También le pedirán acceder a insumos importados para no tener que parar la producción, pero irán con una propuesta un tanto sorprendente.

Mientras que la UIA y la CAME le acercaron al Gobierno listados de insumos críticos para que las autoridades los tengan en cuenta, Cgera está proponiendo, entre otras cosas, que se otorgue a la industria los mismos beneficios para la exteriorización de activos externos que, por la ley 27.613, tienen la construcción y los desarrollos inmobiliarios.

En otros términos: la posibilidad de blanquear fondos no declarados en el exterior para pagar importaciones de insumos esenciales, bienes de capital y productos que sean necesarios para sustituir compras externas.

“Más que blanqueo -que es un término que a muchos les eriza la piel-, lo que proponemos es usar los dólares que se consigan para la compra de maquinaria o insumos industriales dada la coyuntura que estamos viviendo de imposibilidad de acceder al mercado único de cambios”, explicó en diálogo con LA NACION Marcelo Fernández, presidente de Cgera.

En julio, la entidad le acercó al Senado ciertas modificaciones al texto del blanqueo para la construcción que no se sumaron porque ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados. También hablaron de este tema en agosto con el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren.

“Siempre se habla de la gran cantidad de argentinos que tienen dólares fuera del sistema y a la construcción se le ha permitido acceder. ¿Por qué no lo hacemos para la compra de maquinaria o insumos industriales? Que el Gobierno y la oposición se pongan de acuerdo y se permita, hasta que las reservas del Banco Central se normalicen. Los empresarios no quieren parar las plantas, así que van a buscar usar los dólares que consigan, aunque la brecha sea del 80 a 90%”, afirmó.

También sostuvo que, si los problemas que están teniendo se resuelven, la mercadería tardaría en llegar de 60 a 90 días.

“Es como los viajes. Si querés ir al mundial, pero te dicen que no hay dólares. ¿Cuál es el problema de que cada uno pague en dólares lo que consumió con la tarjeta afuera hasta que esto se supere? El tema es que no podemos trabarnos por esto cuando hay dólares en poder de los argentinos. Queremos ayudar al secretario de Comercio en su gestión y al Banco Central, porque también seguramente los primeros dólares que ingresen no solo serán para insumos, sino para otras cuestiones y la recomposición de reservas”, cerró Fernández.

La semana pasada, el Banco Central extendió hasta fin de año el bloqueo al mercado cambiario oficial dispuesto para una parte de las importaciones. Lo hizo al prorrogar la Comunicación “A” 7532, una circular por la que revisó en junio las distribuciones del cupo mensual para importar.

El problema del acceso a las divisas, según datos de la Fundación Observatorio Pyme, provocará durante este semestre una caída de la producción del 13%. La dificultad radica en la imposibilidad para el 65% de estas empresas de sustituir las importaciones. Según las estimaciones, unas 3500 pequeñas y medianas empresas manufactureras sufrirán severos problemas para sostener su producción durante lo que resta del año.