Punto por punto, qué dice el proyecto de Kicillof que puso en alerta a las petroleras
Una iniciativa legislativa en Buenos Aires busca forzar la comunicación anticipada de valores en combustibles; el sector privado advierte sobre consecuencias negativas como escasez y menor rivalidad comercial
- 4 minutos de lectura'
Una diputada provincial presentó un proyecto de ley en la legislatura de Buenos Aires que obliga a las empresas de combustibles a informar los aumentos de precios con antelación. La iniciativa, impulsada tras una decisión de YPF de no comunicar más sus subas, recibió el rechazo de cámaras empresariales del sector. La Comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados bonaerense tiene previsto emitir dictamen sobre el texto este jueves.
Qué establece la normativa propuesta
El texto legislativo, presentado por la diputada provincial Ayelén Rasquetti, del entorno de Sergio Massa, tiene como objetivo declarado “garantizar la transparencia en la comunicación de los precios en los combustibles líquidos”. La propuesta detalla un nuevo esquema de obligaciones para las compañías del rubro.
El punto central es la exigencia de comunicar cualquier modificación en los valores al menos 72 horas antes de su aplicación. Esta notificación debe dirigirse a la autoridad de aplicación correspondiente. Adicionalmente, el proyecto estipula la obligación de colocar un cartel informativo en cada uno de los surtidores y difundir la información en medios digitales oficiales con una antelación de 48 horas.
El incumplimiento de estas disposiciones contempla sanciones severas. Las multas se calculan en un equivalente de entre 5000 y 150.000 litros de nafta súper. A los valores actuales, esto representa una penalidad económica que oscila entre los $7,2 millones y los $215,2 millones.
El rechazo del sector y el riesgo de desabastecimiento
Dos cámaras empresariales enviaron cartas formales a la comisión legislativa para expresar su oposición a la medida. El principal argumento es el riesgo de generar quiebres de stock. Según la Federación de Empresarios de Combustibles (Fecra), una variación de precios anunciada con tanta antelación provocaría que operadores y consumidores adelanten sus compras de manera masiva.
La federación advirtió que esto generaría picos de demanda que llevan inexorablemente al desabastecimiento. La cámara recordó situaciones similares ocurridas durante el año 2023, cuando los cambios en los precios y la demanda récord por aumentos inminentes ocasionaron faltantes en las estaciones de servicio.
La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) coincidió en que la medida podría provocar aumentos repentinos de la demanda y posibles quiebres de stock.
Confusión y menor competencia: los otros argumentos en contra
Las entidades empresariales también señalaron otras dificultades operativas y comerciales. Fecra explicó la complejidad en la comunicación, ya que las leyes actuales obligan a las estaciones a mantener visibles los precios vigentes. La convivencia de carteles con valores actuales y futuros podría generar confusión.
“Entendemos que comunicar precios a implementar en un determinado período provocaría confusión y desconcierto entre clientes, empleados y dificultaría la tarea de operación en nuestras empresas”, detalla la carta firmada por el gerente general, Fernando Rolando.
Otro punto es el impacto sobre las estrategias de precios dinámicos. Algunas petroleras, como YPF, aplican esquemas con valores variables durante el día para optimizar la demanda en horarios de menor afluencia. Esta práctica sería imposible con la obligación de comunicar los cambios con 72 horas de anticipación.
La Uipba, en una misiva firmada por Mariano Mayo y Alejandro Gentile, indicó que la publicación anticipada de precios podría tener efectos contraproducentes en el mercado. La entidad sostuvo que la exigencia de publicar precios de forma anticipada y uniforme podría incentivar comportamientos similares entre empresas, lo que reduce la competencia efectiva.
Los industriales bonaerenses concluyeron que los consumidores ya disponen de múltiples canales de información, como los carteles en las estaciones, que garantizan la transparencia sin necesidad de esta regulación.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Sofía Diamante.
Otras noticias de Audiencia
Milei insistió con el "riesgo kuka". America Business Forum de Miami: el foro en el que participan Trump y Messi
Escondida detrás de su abogado. Cuadernos de las Coimas: arrancó el juicio contra empresarios y Cristina Kirchner
Continúa la incertidumbre. Qué pasó con la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut, este miércoles 5 de noviembre
- 1
Día del Bancario: por qué no hay bancos hoy, jueves 6 de noviembre
- 2
Nueva actualización de sueldo: cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional Argentina en noviembre de 2025
- 3
SUBAST.AR: cómo inscribirse participar de la subasta de viviendas del plan Procrear
- 4
A cuánto cotizó el dólar este jueves 6 de noviembre