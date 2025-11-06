Nvidia compra parte de Nokia para poner centros de IA en cada antena 6G

La inversión de $1000 millones de dólares de Nvidia en Nokia, anunciada el 28 de octubre de 2025, no es solo una transacción financiera (la compra del 2,9 por ciento del gigante de las telecomunicaciones), sino el inicio de una transformación estructural en las telecomunicaciones globales. Este movimiento estratégico tiene como objetivo liderar la transición de las redes 5G a las futuras redes 6G y agregar capacidad de IA a cada antena (AI-RAN).

El valor estratégico para la alianza es inmenso: un mercado de $200.000 millones de dólares para 2030. Además, esta asociación buscando que Estados Unidos recupere el liderazgo mundial en infraestructura de telecomunicaciones.

Centros de IA en las antenas

El concepto central que impulsa esta colaboración es revolucionario: la idea es que las redes móviles dejen de ser meras autopistas de datos y se conviertan en plataformas de computación inteligente. La asociación busca crear la infraestructura estratégica necesaria para la “inferencia de IA distribuida en el borde de la red a escala”, es decir, descentralizar los centros de cómputo dedicados a IA (como el que OpenAI podría construir en la Patagonia) y poner uno pequeño en cada radiobase.

Se habla de inferencia porque es un proceso posterior al entrenamiento del modelo de IA, y requiere menos capacidad de cómputo: estos nodos instalados en las antenas 5G y 6G podrán ejecutar operaciones de IA en tiempo real.

Esta descentralización es crucial para eliminar la latencia. Aplicaciones que exigen procesamiento instantáneo, como los vehículos autónomos, la realidad aumentada o la IA generativa y agentica utilizada en dispositivos, no pueden permitirse el retraso que implica enviar datos a servidores lejanos para su procesamiento. Al procesar la inteligencia en un punto mucho más cercano al usuario se garantiza una experiencia fluida y se le exige menos capacidad al resto de la red.

Nvidia está aportando su plataforma informática Aerial RAN Computer Pro (ARC-Pro), que está lista para 6G y combina conectividad, computación y capacidades de detección. Nokia, por su parte, ampliará su cartera RAN para incluir un nuevo producto AI-RAN basado en la plataforma de Nvidia, integrándolo en su arquitectura modular AirScale.