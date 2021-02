¿Qué causa inflación en la Argentina? Todo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de febrero de 2021 • 18:48

Los argentinos padecemos inflación autóctona, separada de la internacional, desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos todo, excepto cómo mantener a lo largo del tiempo los éxitos iniciales de los aproximadamente 10 programas antiinflacionarios ensayados hasta la fecha.

No hay nada más difícil que explicar causalmente cualquier hecho. ¿Por qué hay inflación en Argentina 2021? Según funcionarios o economistas afines al oficialismo, porque exportamos commodities y por ende importamos inflación, porque los controles de precios no son generalizados ni su cumplimiento se inspecciona debidamente, porque el Banco Central devalúa, etc. A lo cual el ministro Martín Guzmán acaba de agregar que la inflación es un problema macroeconómico, ubicándose cerca de Milton Friedman (imagino a Joseph Stiglitz agarrándose la cabeza). En una palabra, todo tira los precios para arriba, a pesar de los atrasos tarifarios y los congelamientos de los alquileres.

El funcionario encargado de diseñar e implementar una política antiinflacionaria, mejor dicho, de una política económica que tenga entre sus metas reducir y, si es posible, eliminar la inflación, hace la de Herodes, quien no sabiendo cómo identificar al bebé que, según le dijeron, desafiaría su poder, mandó matarlos a todos. El plan Austral, el de convertibilidad, tuvieron su porción heterodoxa, pero también ortodoxa.

Si el Poder Ejecutivo pretende que las conversaciones con sindicalistas y empresarios sean algo más que fotos y discursos de circunstancias, el tándem Guzmán-Pesce tiene que poner sobre la mesa de las conversaciones la realidad fiscal y monetaria, de manera que resulte creíble que en 2021 los precios van a subir aproximadamente 29%.

Guillermo Calvo subraya la importancia que tiene la credibilidad de la población en la acción gubernamental. Tiene razón: la política económica nunca se da en el vacío; una misma medida genera resultados bien diferentes, dependiendo de si su permanencia en el tiempo es creíble o no. Si hoy el BCRA levantara el cepo cambiario, no aumentaría la oferta, sino la demanda de divisas, porque nadie vería esta decisión como una señal de confianza, sino como un error que sería corregido en minutos.

Cecilia Todesca dijo que el Poder Ejecutivo tiene pocas herramientas. Esto es hablar. Cuando se tienen pocas herramientas hay que ser modesto en los objetivos y no asustar con opiniones e iniciativas descabelladas.

