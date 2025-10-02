Qué día de octubre hay descuento en carnicerías con Cuenta DNI

En septiembre hay un día en el que hay descuentos en carnicerías con Cuenta DNI. Se trata del sábado 11 de octubre, jornada en las que los usuarios de la billetera virtual del Banco Provincia tienen un 35% de descuento, con tope de $6000.

Cuenta DNI tiene un día de descuentos en carnicerías en el décimo mes del año. Se trata del sábado 11 de octubre, jornada durante la cual hay un 35% de descuento con tope de reintegro de $6000 por persona (equivale a $17.000 en consumos).

Además, los usuarios podrán aprovechar beneficios en comercios de barrio en octubre. Se trata del 3, 10, 17, 24 y 31 del décimo mes del año, todos días viernes, cuando hay 20% de descuento con $4000 de tope por persona, por semana, es decir, $20.000 en el mes.

Los comercios de cercanía en los que hay descuento pueden ser de cualquier rubro. “Esto significa que también se puede aprovechar en pet shops, farmacias, ferreterías, librerías comerciales, bicicleterías y más", explica la entidad en un comunicado.

Todos los beneficios de Cuenta DNI en octubre 2025

Especial Día de la Madre: 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro gastronomía, con tope de $8000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.

30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro gastronomía, con tope de $8000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos. Comercios de cercanía : 20% de descuento todos los viernes, con tope de $4000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

: 20% de descuento todos los viernes, con tope de $4000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos. Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

40% de descuento todos los días, con tope de $6000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos, sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos, sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

Cómo descargar Cuenta DNI

La aplicación de Cuenta DNI puede descargarse desde las tiendas de Android e iOS. Una vez que se instala, hay que seguir una serie de pasos de autentificación:

Colocar el DNI dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás.

dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás. Validar la identidad, posicionando el teléfono hacia el centro del rostro. La identidad es validada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) .

. Completar los datos personales , asociar la cuenta.

, asociar la cuenta. Elegir el método de protección de la cuenta, que puede ser a través de contraseña, huella o reconocimiento facial.

¿Cómo darse de alta en Cuenta DNI?

Desde la plataforma aclaran que, en caso de no completar los datos personales, en 72 horas hábiles, la plataforma habilita la posibilidad de repetir el proceso. Cuenta DNI puede configurarse en un solo celular a la vez.