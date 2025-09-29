Qué dice la carta de los productores para Milei

La Sociedad Rural de Rosario envió una carta abierta al presidente Javier Milei donde expresan su preocupación por la situación del sector agropecuario. El texto exige una “baja inmediata y sustancial de los derechos de exportación” para la producción primaria e industria.

El reclamo de la Sociedad Rural de Rosario

La entidad de productores fundamenta su reclamo en que el esquema actual de derechos de exportación (DEX) perjudica a todos los actores de la cadena productiva. “El productor soporta un 26% y la industria un 24,5%”, señala la carta. La Sociedad Rural de Rosario considera esta diferencia “arbitraria” y advierte que “distorsiona la competencia”.

Javier Milei enfrenta el reclamo del sector agropecuario por las retenciones Heather Khalifa - FR172147 AP

El principal problema, según la entidad, reside en que los derechos de exportación actúan como un “freno directo a la inversión, a la generación de empleo y a la entrada de divisas” y solicitó al presidente Milei iniciar las reformas tributaria y laboral con el fin de reactivar la economía del país.

La propuesta de los productores

La Sociedad Rural de Rosario propone iniciar “de manera inmediata” un “proceso de reducción real y sostenida de estos impuestos” y aclara: “No pedimos privilegios, pedimos justicia: reglas claras, competitivas y equitativas. El campo y la agroindustria ya demostraron de sobra su capacidad de generar riqueza; ahora le corresponde al Estado dar un paso al frente y liberar a la producción de un peso que la ahoga”.

La Sociedad Rural de Rosario exige medidas para aliviar la presión fiscal sobre el campo Ricardo Pristupluk

La carta destaca la capacidad del campo y la agroindustria para generar riqueza y reclama al Estado que “dé un paso al frente” para liberar a la producción de una carga que consideran “ahoga” al sector y advierte que “no hay futuro con retenciones” sino que existe un “presente de estancamiento y riesgo de desaparición de productores”.

Postura de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)

José Colombatto, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), se expresó en la misma línea durante la Expo Rural de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde abogó por retenciones cero de manera permanente.

El dirigente reconoció el ingreso de US$7000 millones tras la eliminación temporaria de las retenciones, pero señaló que “la mayoría de los productores no pudo aprovechar de manera efectiva la baja de retenciones”. Esto, según el vicepresidente de CRA, evidencia que “el esfuerzo del campo sigue siendo el que sostiene la economía, mientras que el beneficio concreto terminó en pocas manos”.

José Colombatto, vicepresidente de CRA, insiste en la necesidad de retenciones cero para impulsar el desarrollo del sector agropecuario CRA

Colombatto valoró el trabajo conjunto con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio y destacó “su empeño por eliminar impuestos distorsivos y su decisión de escuchar a las rurales para transformarlo en medidas concretas a favor de la producción”.

Frigerio anunció la semana pasada una baja de ingresos brutos (IIBB) para la producción avícola [de 3 a 2% y luego quedará en 1,5%]. También anunció un incremento de la bonificación en la tarifa eléctrica para el riego arrocero (pasará del 25% al 65%) y un reconocimiento de la estacionalidad del cultivo, con lo que en los meses sin riego el cargo fijo se reduce al 10%.

El reclamo de la Sociedad Rural de Rosario se produce tras la polémica generada por la reciente medida del Gobierno nacional de eliminar temporalmente las retenciones

Contexto de la polémica

El reclamo de la Sociedad Rural de Rosario se produce tras la reciente medida del Gobierno nacional de eliminar temporalmente las retenciones. La medida estuvo en vigor solo 72 horas, hasta que se cumplió el cupo de US$7000 millones establecido.

Este breve período generó quejas por parte de productores que no lograron vender a tiempo para aprovechar las retenciones a cero. Si bien el cierre semanal de precios mostró un aumento respecto a la semana anterior, los valores no alcanzaron las expectativas de los analistas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.