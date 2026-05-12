A qué hora es la marcha universitaria de este martes 12 de mayo
Las agrupaciones se concentran en diferentes puntos para movilizarse esta tarde hacia Plaza de Mayo; cuál es la demanda principal de la movilización
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El reclamo universitario tendrá su manifestación más rutilante durante la jornada, y quienes deseen saber a qué hora es la marcha universitaria de este martes 12 de mayo, verán que la convocatoria principal se ubica en horas de la tarde.
A qué hora es la marcha universitaria de este martes 12 de mayo
Aunque la concentración principal se dará en las inmediaciones del Congreso, y las columnas de manifestantes se dirigirán hacia Plaza de Mayo a las 17 horas, las agrupaciones de estudiantes, docentes y no docentes se reunirán en diferentes puntos de encuentro después del mediodía.
A continuación figuran las agrupaciones convocantes y el lugar y horario en el que se reúnen esta tarde, para luego unirse a la movilización principal.
|Agrupación
|Lugar
|Horario
Estudiantes universitarios
Plaza Houssay (Facultad de Medicina)
14 horas
Conadu
Avenida de Mayo y Tacuarí
15 horas
CGT
Diagonal Sur y Bolívar
15 horas
Fedun
Avenida de Mayo y Piedras
15 horas
Exactas (UBA)
Avenida Callao y Bartolomé Mitre
13 horas
UTN
Avenida Medrano
14.30 horas
UNQ
Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen
14 horas
UNA
Avenida de Mayo y Salta
14 horas
Cuál es el principal reclamo de la marcha universitaria
La movilización contra el Gobierno de Javier Milei tiene como objetivo reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Ley de Financiación Universitaria, sancionada por el Congreso en 2025, insta al Gobierno libertario a reforzar fondos de las universidades públicas y contempla una recomposición salarial desde 2023. Pero su aplicación quedó suspendida por el Ejecutivo hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado dejaron sin efecto este veto, pero sigue sin aplicarse la normativa por parte del Poder Ejecutivo.
Es así que este año se prorrogará el mismo presupuesto que para 2023, dado que el de 2024 nunca se aprobó en el Congreso. En tanto, los salarios de los docentes universitarios son los más bajos en los últimos 23 años, con casi un 34% de pérdida de poder adquisitivo.
Por su parte, el Gobierno dejó en claro que está dispuesto a llevar su postura hasta la última instancia para evitar cumplir la norma sancionada en el Congreso el año pasado. En ese camino, recurrió a la Corte Suprema al presentar un recurso extraordinario para no actualizar los salarios docentes ni los programas de becas, tal como le ordenaron dos fallos judiciales.
El Ejecutivo insiste en que la norma no prevé en forma expresa su financiamiento y señala que “afecta la estabilidad económica y la macroeconomía del país”. Marca que, según un informe del Ministerio de Economía, cumplir con la ley requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades.
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