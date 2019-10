¿Qué es el futuro? La visión del consumidor, los autos y los electrodomésticos

Luis Galli (Newsan); José Del Rio (LA NACION); Mariela Mociulsky (Trendsity) y Gabriel López (Ford Argentina) Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

¿Qué es el futuro? La respuesta tiene tantas alternativas como industrias hay en la economía. Para discutir sobre el porvenir de los consumidores, los electrodomésticos y los autos, Gabriel López, presidente de Ford Argentina; Mariela Mociulsky, fundadora y CEO de Trendsity, y Luis Galli, presidente y CEO de Newsan, participaron de un panel en el evento Negocios del futuro, organizado por LA NACION.

"Todos queremos dar respuestas sobre el futuro con los conocimientos que tenemos hoy", comenzó Mociulsky para hablar sobre lo que sucederá con los consumidores y las empresas. "Cada vez más, el consumidor tiene más poder, y gracias a la inteligencia y al financiamiento colectivos, también puede generar todo lo que no encuentra en la oferta", describió.

Una de las tendencias que la consultora describió es la sustentabilidad, muy impulsada por las nuevas generaciones. "Si en algún momento el triple impacto positivo [de negocios, en el medio ambiente y en la sociedad] fue un diferencial, dentro de poco será un commodity", predijo.

Mariela Mociulsky, de Trendsity Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

La segunda gran tendencia de comportamiento del consumidor, apuntó, es el uso eficiente del tiempo. "Vivimos en un mundo cada vez más acelerado, y tanto las empresas como las marcas pueden funcionar como aliados para tomar esas decisiones para evitar pérdidas de tiempo: la gente quiere invertir en lo que le hace bien", resaltó.

La sustentabilidad y el uso eficiente del tiempo son dos puntos que tanto la industria automotriz como la de electrodomésticos miran con atención. López definió al futuro de los autos como "eléctricos, conectados y autónomo".

Gabriel López, de Ford Argentina Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

El negocio de Ford está cambiando hace un tiempo: en los últimos años, comenzó a ofrecer alquileres de autos, y también otras alternativas de movilidad como monopatines. "La idea es integrar todas estas herramientas y presentarle al consumidor el mecanismo más eficiente para moverse", resaltó.

En ese sentido, explicó que la compañía se está transformando cada vez más en una de "movilidad" en lugar de su tradicional etiqueta, "automotriz". "Para quienes usan diferentes medios para moverse en su vida diaria, va a ser más necesario integrar los sistemas de transporte", detalló. Consultado sobre por qué la firma está interesada en esto, López respondió que es una de sus responsabilidades porque sus productos son "parte del tráfico", uno de los grandes problemas de las ciudades en el mundo.

Galli contó que la compañía que dirige recientemente también incorporó la movilidad sustentable a su portfolio. "Creamos una unidad de negocios de movilidad urbana con bicis tradicionales y eléctricas, motos eléctricas, y estamos yendo por el monopatín", dijo.

Luis Galli, de Newsan Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

También describió cómo la firma realiza su propia transformación digital: "A la transformación hay que hacerla a pesar de la coyuntura argentina. No hay que parar bajo ningún concepto: en nuestro caso, nueve de cada 10 consumidores ya saben lo que quieren comprar cuando llegan al punto de venta, por lo que, si no impulsamos el marketing digital, es probable que no vendamos", subrayó.

"La pelea que estamos dando es que, a la salida de la crisis, la empresa tenga mayores ventajas competitivas por la transformación digital", cerró.