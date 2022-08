Qué jubilados cobrarán un monto extra en octubre y noviembre por la activación de una garantía legal

Un grupo de jubilados y pensionados cuyos haberes sean inferiores a $44.731 en octubre y menores a $47.478 en noviembre deberá recibir, en esos dos meses, importes adicionales de hasta $1378 y de hasta $4125, respectivamente. Eso deberá ocurrir en función de la ley 27.426, aprobada a fines de 2017 que establece, en uno de sus artículos, la garantía de que los ingresos mensuales de los pasivos del sistema nacional no pueden ser inferiores al 82% del salario, mínimo, vital y móvil, cuyo valor subirá en esos meses, según anunció anoche el Ministerio de Trabajo.

La medida no incluye a la totalidad de los jubilados de menores ingresos, porque la normativa dispuso un requisito para cobrar ese “haber mínimo garantizado”: que la prestación se haya obtenido luego de haberse cumplido con el requisito legal de contar con 30 años de aportes efectivamente realizados. Es decir, no percibirán los importes mencionados quienes hayan ingresado al sistema mediante un plan de moratoria que, entre quienes cobran el haber mínimo, son la gran mayoría. Según datos de la Secretaría de Seguridad Social correspondientes a junio último, el 75% de las prestaciones que equivalen al haber mínimo fueron obtenidas por moratoria (son 3,06 millones sobre 4,11 millones). Según se estima, la garantía podría alcanzar a alrededor de 1,2 millones de prestaciones.

Las cifras surgidas de la vigencia de esa garantía se sumarán al bono mensual de entre $4000 y $7000 que será abonado en septiembre, octubre y noviembre, según lo anunciado días atrás por el Gobierno. Ese pago extra alcanzará a quienes cobran mensualmente una suma que sea no mayor a dos veces el haber mínimo (quienes cobren un poco más recibirán una compensación menor).

Según lo comunicado por la Anses y el Ministerio de Economía (la medida todavía no fue oficializada), quienes perciben una prestación no contributiva, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o un haber del sistema contributivo equivalente al mínimo, que desde septiembre será de $43.353, recibirán $7000, que se liquidarán por fuera del haber; es decir, no se incorporarán. Y quienes tienen un ingreso equivalente a dos veces el mínimo (desde el mes próximo, $86.706), cobrarán un adicional de $4000 en cada uno de los tres meses mencionados. En el medio (es decir, para quienes cobran más de un ingreso mínimo y menos de dos veces esa referencia) habrá otras cifras, que todavía no fueron detalladas.

En septiembre, los haberes tendrán un reajuste de 15,53%, de acuerdo al índice que resulta de aplicar la fórmula de movilidad. Es un nivel de recomposición que deja a la variación de las jubilaciones y pensiones por debajo de la suba de los precios, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo. Hacia septiembre, por caso, se estima que la inflación acumulada desde enero será mayor a 65%; por eso, los haberes de los jubilados que no reciben bonos serán, en cuanto a su poder adquisitivo, más de 10% inferiores a los del inicio del año. En algunos meses -como el actual, por ejemplo- esa caída del poder de compra es aún mayor.

En el caso del suplemento para que se cumpla con la garantía del 82%, el monto se define observando cuál será el salario mínimo en cada mes. En el que está en curso, agosto, se encuentra activada la garantía, porque el sueldo más bajo está fijado en $47.850. Como el 82% de esa cifra es $39.237 y el haber mínimo vigente hasta este mes es de $37.525, el importe complementario llegó hasta $1712.

Según lo anunciado anoche desde la cartera laboral, el salario mínimo será de $51.200 en septiembre, de $54.550 en octubre y de $57.900 en noviembre. Como el haber mínimo (sin contar el bono de $7000, que se liquidará aparte), será de $43.353, en el mes próximo sí superará el 82% del sueldo mínimo, pero tal cosa no ocurrirá eso en octubre y noviembre. Entonces, en esos meses sí se abonarse el suplemento según lo establecido por la ley y según confirmaron a LA NACION desde el Gobierno. En octubre, el 82% del salario mínimo equivaldrá a $44.731 y en septiembre, a $47.478. Por eso, el ingreso mínimo de los pasivos (siempre que no haya sido obtenido vía moratoria) será complementado con importes de hasta $1378 y de hasta $4125, en cada caso.

La actual garantía del haber mínimo relacionada con el salario mínimo está vigente desde 2018. En 2010, el Congreso había aprobado una ley para garantizar que los haberes no fueran menores al 82% del salario mínimo; sin embargo, la entonces presidenta Cristina Kirchner la vetó inmediatamente.