Qué le reclamaron las productoras de gas al Gobierno

La relación entre el Gobierno nacional y las principales productoras de gas del país alcanzó un punto de extrema tensión. Las compañías energéticas formalizaron una queja por una significativa deuda del Estado. La situación dio lugar a una fuerte advertencia sobre la continuidad de las inversiones y el abastecimiento energético durante el invierno.

¿Cuál es el reclamo de las compañías de gas al Gobierno nacional?

Las empresas del sector hidrocarburífero reclaman al Gobierno el pago de una deuda acumulada que ronda los 250 millones de dólares. Este monto corresponde a las liquidaciones por el gas natural entregado durante los meses de abril y mayo a la Empresa Estatal Energía Argentina (Enarsa). El reclamo se formalizó a través de cartas enviadas a la secretaria de Energía, María Tettamanti, y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

El reclamo se canalizó a través de la CEPH y la CADE, cámaras del sector

La cifra exigida no solo incluye el valor del gas suministrado: también contempla los intereses generados por la mora en los pagos. Se suman penalidades derivadas del incumplimiento de las cláusulas contractuales conocidas como Take or Pay (tomar o pagar). Estas cláusulas obligan al comprador, en este caso Enarsa, a pagar por un volumen de gas comprometido, aunque finalmente demande una cantidad menor.

Fuentes del mercado explicaron que la empresa estatal tomó menos gas del previsto en mayo, pero debe abonar la totalidad contratada. El panorama financiero podría agravarse en el corto plazo. En septiembre vence la factura correspondiente a junio, un mes de mayor consumo. Con este nuevo vencimiento, la deuda total podría ascender a 450 millones de dólares en pocos días.

Enarsa tomó menos volúmenes de gas de los previstos en mayo, pero debe pagarlos YPF

El riesgo para las inversiones y la producción

Las compañías advierten que la falta de pago pone en jaque la viabilidad de sus operaciones y futuros desembolsos. La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara Argentina de Energía (CADE) manifestaron su preocupación en las misivas. “La reiteración de estas faltas impacta severa y negativamente en el flujo de fondos previsto en las inversiones de nuestros asociados”, señala una de las cartas.

El reclamo subraya que la previsibilidad financiera es una condición indispensable para sostener el nivel de producción. Sin el cumplimiento de los pagos en tiempo y forma, las empresas alertan que resulta imposible mantener el nivel de inyección de gas comprometido en los contratos. Si la deuda persiste, tanto las inversiones en desarrollo como la capacidad de entrega del gas acordado para abastecer el sistema energético podrían resentirse.

El Plan Gas.Ar fue creado en 2020 para sustituir importaciones de GNL JUAN MABROMATA - AFP

“Cumplir con los plazos establecidos constituye una condición esencial para alcanzar los niveles de inyección y entrega de gas natural originalmente comprometidos”, afirmaron los productores en su comunicación a la Secretaría de Energía.

Qué es el Plan Gas.Ar y su importancia

Todo el conflicto se enmarca en el Plan Gas.Ar. Este programa, creado en 2020 y extendido en 2022, fue diseñado para asegurar el abastecimiento interno de gas. Su objetivo principal es incentivar la producción local para sustituir importaciones de Gas Natural Licuado (GNL), que resultan más costosas para el Estado. El plan garantiza un precio mínimo a las productoras por el gas que entregan al sistema.

El reclamo fue enviado a la secretaria de Energía, María Tettamanti ENARGAS

El éxito del programa depende del estricto cumplimiento de las obligaciones de pago por parte del Estado. Las empresas remarcan que esta condición es fundamental para garantizar la oferta de gas a precios competitivos y evitar una mayor dependencia de las importaciones, especialmente durante los picos de demanda invernal.

La estrategia unificada del sector petrolero

La acción coordinada de las empresas busca aumentar la presión sobre el Gobierno. Antes de este reclamo conjunto, varias petroleras habían enviado intimaciones individuales a Enarsa, pero no obtuvieron respuesta. La presentación de las cartas a través de las cámaras que las nuclean unifica la postura del sector.

Las empresas advierten que el incumplimiento pone en riesgo los planes de inversión Fabian Ceballos

El reclamo se canalizó a través de las cámaras del sector, que incluyen a YPF, TotalEnergies, Tecpetrol, Pan American Energy (PAE), Vista, Shell, Chevron, Pluspetrol y Pampa Energía. Estas compañías representan la mayor parte de la oferta de gas en cuencas estratégicas como la Neuquina, donde se desarrolla el polo no convencional de Vaca Muerta.

