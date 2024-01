escuchar

Sin el capítulo fiscal en la ley ómnibus, el Gobierno deberá buscar nuevas medidas para intentar alcanzar la meta de déficit cero. Entre la reforma de Ganancias, el adelanto de Bienes Personales, la actualización jubilatoria, las retenciones agropecuarias, el blanqueo de capitales y la moratoria fiscal, el Ejecutivo había calculado un ingreso extra de 1,8% del PBI (US$4200 millones) que ahora deberá intentar compensar de otra manera.

A la espera de que se conozcan las medidas que tomará el Gobierno, esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que “va a haber un ajuste mayor a las provincias”. Esta decisión podría implicar un recorte a través de las partidas no automáticas y a los diferentes fondos específicos que reciben los gobernadores desde las arcas nacionales.

“En la práctica, esto implicaría llevar a cero estas transferencias (quedaban en 0,25% tras el ajuste original), tensando demasiado la relación con los gobernadores por un recorte no del todo relevante en términos macro”, señalaron desde la sociedad de bolsa Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Una de las figuras que reapareció este fin de semana para brindar una serie de recomendaciones fiscales al Ejecutivo fue Nicolás Dujovne, exministro de Economía durante la presidencia de Mauricio Macri, quien señaló que los dos artículos que iban a sumar ingresos significativos al Estado eran la suba de retenciones (0,5% del PBI) y Ganancias (0,4% del PBI).

El impuesto a los combustibles está congelado hasta el 1° de febrero

“Ese 0,9% perdido se puede recuperar. Combustibles, que es todo de Nación, hoy recauda 0,4% del PBI y en el máximo generó 1%. Y con todo lo malo que es el impuesto PAIS, hoy la alícuota es 17,5% [para las importaciones] y el Ejecutivo tiene facultades para subirla. Se puede recuperar todo lo perdido”, mencionó en la red social X.

Si bien el aumento de impuestos debe aprobarse a través del Congreso, hay algunas excepciones. En el caso del impuesto a los Combustibles, los montos fijos que recibe el Estado se actualizan trimestralmente según la inflación pasada, pero desde julio de 2021 el Gobierno le puso un freno a las subas. Sin embargo, este jueves 1° de febrero vencerá el congelamiento, según se previó en la Resolución 567/2023 de noviembre último.

En cuanto al impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), el tributo nació a partir de la aprobación de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que fue impulsada por Alberto Fernández en diciembre de 2019. En ese entonces, se estableció su validez por el término de cinco períodos fiscales, hasta diciembre de 2024, y se delegó al Ejecutivo la facultad de modificar las alícuotas o ampliar la lista de los contribuyentes alcanzados.

También podría haber un ajuste en el gasto social y previsional. En la ley ómnibus se proponía modificar la actual fórmula de movilidad jubilatoria en abril y a partir de entonces ajustarían por inflación. Según cálculos de Facimex Valores, eso haría caer el gasto de jubilaciones y pensiones (previo a compensación con bonos) en 1,2 puntos porcentuales del PBI. Si el ajuste por el índice de precios al consumidor se hiciese a partir de enero, con una inflación proyectada del 25% para ese mes, esa reducción sería de 0,3 puntos porcentuales. Pero, de mantenerse la fórmula actual, tal como se prevé ahora, el Gobierno reduciría el gasto social en 1,4 puntos porcentuales del PBI.

Proyecciones del gasto en jubilaciones y pensiones de acuerdo con la variable de ajuste. Gráfico: Facimex Valores

“Tras la baja de esta iniciativa, para intentar conseguir los votos en un Congreso muy adverso, queda la fórmula jubilatoria como hasta ahora. Y la realidad es que el aumento por la movilidad de marzo va a estar muy por debajo de la inflación. Salvo una desaceleración muy fuerte de los precios en el corto plazo o hacia el segundo semestre del año, el Gobierno va a ‘ahorrar’ en la medida que decida no dar aumentos discrecionales, refuerzos como dio en enero y en febrero para las jubilaciones de menores ingresos. Pero el arte de hacer un ajuste fiscal, particularmente en jubilaciones, es cómo tratar de no erosionar mucho las jubilaciones y dar alguna suma fija o algún mecanismo de compensación discrecional para que sea socialmente viable el ajuste”, explicó por su parte Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra.

Además, para el economista, el proyecto de ley de Ganancias “efectivamente vendrá aparte” más adelante, ya que entra en juego la coparticipación de los gobernadores. “Esperamos que el Gobierno siga buscando implementar la reversión de Ganancias, la moratoria, el blanqueo y el adelanto de Bienes Personales”, coincidió Facimex Valores.

Sin embargo, para Sigaut Gravina, la meta de déficit financiero cero no pareciera alcanzable este año. Aunque sí podría alcanzarse un superávit primario tras “los esfuerzos que está haciendo el Gobierno” por intentar reducir los gastos, algo que no sucede desde 2009. “La meta original para este año era un déficit primario del 0,9% del PBI. Si se consigue un superávit primario, pese a no conseguir el déficit financiero cero, va a ser un paso importantísimo”, completó.

En el mismo sentido apuntaron desde Portfolio Personal de Inversiones, cuyos analistas remarcaron que del proyecto inicial presentado por el Ejecutivo solo quedaría un ajuste fiscal por 3,3% del PBI que no requiere la aprobación del Congreso. Pero sin el proyecto original, el superávit primario pasaría del 2,2% del PBI proyectado a tan solo 0,4%.

“A contramano de lo que sucede con el resultado primario, se dificultaría significativamente obtener el equilibrio financiero propuesto inicialmente por el Gobierno y avalado por el FMI. Vale recordar que para el equipo económico el déficit financiero estaba perfilado a 5,1% este año, al considerarse una carga de intereses por 2,2% del producto. Con la exclusión del paquete fiscal de la ley ómnibus, el resultado financiero pasaría de equilibrio en el proyecto inicial a un déficit de 1,8%”, cerró.