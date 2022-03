¿Qué o quiénes pueden frenar a Vladimir Putin?

L a invasión de Ucrania por parte de las fuerzas armadas rusas alteró todo. Porque una cosa son las discusiones y las advertencias, y otra muy diferente, tanques de un país transitando por otro, generando muertos, heridos, desplazados, etc.

Toda guerra se puede analizar desde varias perspectivas, y todas válidas. En estas líneas privilegio la que busca imaginar cómo se detiene este desastre. Lo cual tiene nombre y apellido: ¿qué puede modificar hoy las decisiones adoptadas por Putin?

Le presto atención a la heroica resistencia del pueblo ucraniano, y de Volodímir Zelenski, su presidente; tomo nota de las dificultades que Occidente le pone al funcionamiento del sistema financiero ruso; no se me escapan las manifestaciones en territorio ruso, y registro el suministro de material bélico a las fuerzas armadas de Ucrania. Esto último, no está demás olvidar, equilibra las fuerzas pero prolonga la guerra (no hay nada peor que una guerra de “flujos” en la que las fábricas de material bélico están situadas fuera del teatro de operaciones, porque son las guerras más prolongadas y costosas).

Me pondría muy contento que los oligarcas rusos le dijeran a su premier: “¿Qué estás haciendo, Vladimir?”; o que los generales rusos le dijeran: “¿Le parece, señor?”. Pero no me los imagino, al menos con suficiente fuerza, como para hacerle cambiar de opinión.

En una guerra todos pierden, en el sentido de que ninguna de las partes logra lo que se propuso antes de que comenzara. En el caso de Putin, el reemplazo del presidente de Ucrania por un títere que deje de pensar tonterías, como formar parte de la OTAN.

Me encantaría poder contestar de manera concreta la pregunta planteada en el título de estas líneas, pero mi actual angustia surge del hecho de que no encuentro ninguna respuesta plausible.

¿Por qué Putin no termina de ocupar Ucrania “de una buena vez”, cosa que en el plano estrictamente militar puede hacer? Porque eso implicaría muchísimos más muertos que los registrados hasta ahora.

Lamentablemente, hay que tomar las decisiones sobre la base de que esto va para largo. Nada me encantaría más que estar equivocado, y que entre el momento en que esta columna entró en máquina y llegó a sus manos, algo ocurrió para que, primero cesara el fuego, y luego comenzara una retirada de las tropas rusas. Es lo que espero en el sentido de la esperanza, pero no en el de las expectativas.