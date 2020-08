¿Qué pasa con el dólar y cuáles son los riesgos de un cepo más duro?

"Los pesos son como una hamburguesa podrida", dijo Roberto Cachanosky Fuente: LA NACION

En el día en el que el Banco Central bloqueó más de 4600 cuentas por operaciones fraudulentas, Claudio Zuchovicki y Roberto Cachanosky analizaron la polémica en torno al dólar. Es decir, qué significaría que se sumen restricciones al dólar ahorro, cuestión que el Ministerio de Economía negó luego de que Alberto Fernández dijera que iban a estudiar un posible cepo más duro.

En Mesa Chica, por LN+, Zuchovicki habló de las señales de la economía:"Doscientos dólares creo que era lo que valía la entrada a un espectáculo de fútbol o la camiseta del Barcelona. Es como que una empresa diga que le está yendo tan mal que suspende el café".

Valiéndose de esa alegoría opinó que poner "una traba" a los US$ 200 da a entender que la situación es grave, lo que -a su vez- acelera el proceso de compra. "Termina siendo un boomerang", dijo, entonces, al resaltar que eso no solo afecta la compra-venta de dólares, sino también al comercio exterior. "El único que vende dólares es el exportador y porque está obligado".

En este escenario, Cachanosky añadió: "En el tema del dólar el que armó lío fue el mismo Gobierno", y recordó que fue Alberto Fernández quien sembró esta incertidumbre en una entrevista con radio La Red."Cecilia Todesca le dio combustible al tema porque empezó a decir que el cepo era una condición de equilibrio macroeconómico", siguió el economista.

En el medio del debate Cachanosky señaló que "los dólares no son del Estado" y Zuchovicki sumó que la falta de dólares en el país es consecuencia del cepo. "Faltan dólares al tipo de cambio de $70; no es que falten dólares, faltan a ese precio", acotó el economista, y también aclaró: "No faltan dólares como sobran pesos. La gente no quiere pesos, quiere dólares. Los pesos son como una hamburguesa podrida".

Para Cachanosky, el peso es una "cuasimoneda", y explicó su postura al decir que, para ser considerada moneda, debe cumplir dos requisitos: en primer lugar, debe ser aceptada como medio de intercambio, que "más o menos lo aceptamos"; pero debe ser una reserva de valor, y -según sostuvo- no lo es. "¿Quién pone pesos en una caja de seguridad por dos años? Nadie".

Además, el especialista en finanzas sostuvo que, ante las dificultades que presenta el dólar, la sociedad empieza a ahorrar en mercadería y ejemplificó con quienes apuestan a la silobolsa.