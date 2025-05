Qué pasó con Darín y las empanadas

Ricardo Darín generó este fin de semana una fuerte discusión en redes sociales sobre el precio de las empanadas y motivó una dura respuesta del ministro de Economía, Luis Caputo. El intercambio derivó en un debate más amplio sobre la inflación, los precios de los alimentos y el poder adquisitivo, y fue retomado por economistas y usuarios que analizaron la situación desde distintas perspectivas.

Qué dijo Ricardo Darín sobre las empanadas

El hecho empezó el pasado sábado en el programa de Mirtha Legrand, cuando el actor expresó su descontento con la situación económica actual. “Fui a comer empanadas con unos amigos y me cobraron $48,000 la docena”, afirmó el protagonista de El Eternauta. “Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”, continuó.

La reacción de las redes

La frase se viralizó rápidamente y provocó múltiples reacciones. Algunos usuarios, particularmente aquellas cuentas con mayor simpatía por el Gobierno nacional, ironizaron sobre qué tipo de empanadas consumía el actor, dando a entender que su compra no representaba el precio promedio del alimento.

Incluso el presidente Javier Milei compartió un posteo de una composición realizada con inteligencia artificial que ilustra una empanada de oro con la frase “las empanadas que compra Darín”, con el objetivo de criticar al actor.

Qué dijo Luis Caputo sobre el comentario de Ricardo Darín

Tras la viralización del fragmento, Luis Caputo salió a responder en el programa La Cornisa, conducido por Luis Majul en LN+. Allí, el funcionario manifestó: “Terrible lo de Darín. Una sorpresa. Es un tipo que aprecio. Y perdón por la sinceridad, pero me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes”.

El ministro dio a entender que el artista estaba desconectado de la realidad y había concurrido a un comercio de primer nivel. “Todo bien si puede pagar empanadas más caras. Pero no valen eso, Ricardito. Es como si mañana vas a Porsche y le decís a Mirtha: ‘Los autos salen 200 mil dólares’”, agregó.

Luego de eso, Ricardo Darín habló en Intrusos (América) y respondió a los dichos de Caputo: “Esto no tiene que ver con hablar ni mal del Gobierno ni mal del señor Caputo, que me trató de ‘Ricardito’. Bastante despectivo para un funcionario público en democracia. Podría ser un poquito más educado. Yo nunca lo traté mal, no lo conozco. No entiendo por qué dijo ‘Ricardito’ y ‘lo que dijo es una estupidez’, con lo cual me estaría tratando de estúpido".