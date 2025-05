Ricardo Darín le respondió a Luis Caputo: “Fue bastante despectivo; podría ser un poquito más educado”

Todo comenzó durante una nueva emisión del último sábado del programa de Mirtha Legrand. Allí, cuando la máxima diva de la televisión le preguntó qué opinaba sobre las nuevas medidas económicas del Gobierno, Ricardo Darín se mostró escéptico sobre la injerencia que podrían tener en la vida cotidiana de los asalariados y puso un ejemplo: “ Fui a comer empanadas con unos amigos y me cobraron 48.000 pesos la docena ”, dijo.

“Los precios son terribles”, acompañó la conductora. “Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”, completó el protagonista de El Eternauta y El secreto de sus ojos.

Como suele ocurrir cada vez que una personalidad importante del mundo del espectáculo hace algún comentario no alineado con las políticas del gobierno, desde las redes muchos usuarios se apuraron por atacar al actor por sus dichos. Y, con el correr de las horas, hasta el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a responderle.

Lo hizo el domingo pasado en el programa La cornisa, de LN+. Allí, en diálogo con Luis Majul, el funcionario expresó: “Terrible lo de Darín. Una sorpresa. Es un tipo que aprecio. Y perdón por la sinceridad, pero me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes ”.

Caputo desestimó la cifra mencionada por Darín y dio a entender que, en todo caso, el actor habría comido en un local de alta categoría. “ Todo bien si puede pagar empanadas más caras. Pero no valen eso, Ricardito ”, dijo con ironía. Y para reforzar su punto, sumó una comparación provocadora: “Es como si mañana vas a Porsche y le decís a Mirtha: ‘Los autos salen 200 mil dólares’”.

Luis Caputo, contra Ricardo Darín

Este lunes, el actor fue interceptado por el cronista de Intrusos mientras caminaba por la calle de su barrio junto a su esposa, Florencia Bas, y su hija Clara. Sin dudarlo, Darín se prestó a responder las preguntas y a dar su opinión sobre lo ocurrido.

“Cada uno interpreta lo que quiere. En realidad, si mirás bien, se entiende a qué me refiero. Por supuesto que hay empanadas más caras, más baratas... Depende del barrio que te toque y demás. Pero, en realidad, me parece que está claro de qué estábamos hablando: los precios están elevados y la gente lo sabe ”, comenzó explicando el protagonista de El aura en el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“Esto no tiene que ver con hablar ni mal del Gobierno ni mal del señor Caputo, que me trató de ‘Ricardito”. Bastante despectivo para un funcionario público en democracia. Podría ser un poquito más educado . Yo nunca lo traté mal, no lo conozco. No entiendo por qué dijo ‘Ricardito” y ‘lo que dijo es una estupidez’, con lo cual me estaría tratando de estúpido", agregó.

“No me parece que esté bien que haga eso un funcionario público. Pero no importa, más allá de eso, la anécdota es que si querés reinterpretar lo que quise decir, va en cada uno. Pero es una posibilidad para comprobar hasta qué punto hay tanta gente cargada, que vuelca todo su odio o su bronca ”, indicó luego, refiriéndose al rebote que tuvieron sus dichos en las redes sociales. “Te acusan de cosas que no soy, pero bueno, pero eso corre por cuenta de cada uno”, indicó.

Y reflexionó: “El temor es que si empezás a tener miedo de decir lo que pensás, sin ofender a nadie y sin insultar, como hizo este señor, te empezás a quedar callado y eso no está bien, porque estamos en democracia, y lo más importante es la democracia . Yo respeto al Gobierno, no le falto el respeto; como he respetado a todos, aun sin estar de acuerdo. Pero hay que cuidar las formas. Ese es un ejemplo que normalmente, hasta donde yo entiendo, baja de arriba hacia abajo. Y si desde arriba no te tratan bien, es difícil sostenerlo abajo. Nosotros estamos abajo, somos ciudadanos”.

“A lo mejor fue una tontería de mi parte ponerle un número. A lo mejor fue algo arriesgado, porque es cierto, no todas las empanadas valen eso, pero hay muchos lugares en los que sí. Y mucha gente lo puso en las redes en mi defensa y se los agradezco”, finalizó.