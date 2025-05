“Índice empanada”: los economistas se sumaron a la polémica entre Darín y Caputo

Durante el fin de semana se armó un debate en torno al precio de una de las comidas más típicas de los argentinos: las empanadas. El tema lo trajo a colación el actor Ricardo Darín, que dijo que las medidas para sacar los dólares del colchón le hacían ruido cuando una docena de empanadas cuesta $48.000. Sin embargo, no quedó ahí: el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a cruzarlo y aseguró que se pueden conseguir por muchísimo menos dinero.

Lo cierto es que, según los precios que aparecen en apps de envíos como Rappi, la empanada es un producto que, como tantos otros, evidencia una gran dispersión. Según un relevamiento de C&T Asesores Económicos, se pueden encontrar opciones que van desde los $1100 por unidad y $13.200 la docena (Fly Morfi Turbo) hasta los $7500 por unidad y $90.000 la docena (Ávila Food - Palermo). Esto obedece a distintos factores, algunos vinculados a la economía argentina.

“Primero, me parece que tiene que ver en parte con el resabio de la alta inflación que hemos vivido durante tanto tiempo, en donde es común ver este tipo de cosas. También creo que muchas empresas hacen divergir mucho el precio de lista de los precios con ofertas o con descuentos que son generalizados”, explicó Camilo Tiscornia, director de la consultora C&T.

En igual sentido, Florencia Iragui, economista de LCG, dijo que todavía hay mucha dispersión, aunque algo menor a la que existía cuando los niveles de inflación eran más altos. “Cuando las señales de precios todavía están un poco difusas, los valores de un mismo producto pueden verse distorsionados, ya que el consumidor tampoco tiene en claro cuánto vale realmente. Esto aplica a todos los bienes de la economía, aunque puede verse con mayor claridad en algunos, como en este caso, las empanadas”, señaló.

Más allá de esto, Tiscornia dijo que existen distintas calidades de empanadas que difieren en cuanto a los ingredientes y el tamaño, con lo cual es difícil hacer la comparación.

Empanadas en la Semana de Mayo de Pizza Cero Pizza Cero

Claudio Caprarulo, director de Analytica, también apuntó que el producto final es bastante heterogéneo en cuanto a tamaño e ingredientes, porque la producción de empanadas está muy atomizada y hay muchos productores.

“En general, se relevan los precios de cadenas, pero hay que considerar también todos los locales de barrio que venden empanadas, sean rotiserías, pizzerías o bares. También hay muchas variaciones por región”, agregó.

Más allá de esto, Tiscornia señaló un tercer factor que explica la distorsión del precio de las empanadas (y de otros productos), vinculado al marketing.

“Hay un montón de cosas que la gente compra cuando adquiere un producto que van más allá del producto en particular. Lo mismo que lo que sería el servicio de ir a comer afuera. Hay un tema con la comida en general, que se ha transformado en una cosa muy gourmet, y es una vuelta que han encontrado los que se dedican a eso para justamente poder cobrar más”, aseguró.

Empanada de caprese

En este punto, dijo que el ingreso de productos importados puede ayudar a reducir la dispersión y a bajar los precios.

Por último, Sebastián Menescaldi, director de EcoGo Consultores, afirmó que existen distintas demandas y una economía dual muy marcada, en la que el precio de un producto puede variar mucho dependiendo de dónde se lo compre.

“Igual, no veo que la gente vaya a consumir las empanadas de Darín o que todos compren remeras en un shopping, con lo cual, para mí, la discusión no pasa por ahí. Sí es cierto que, si bien el poder adquisitivo mejoró respecto del año pasado, lo que se ve en estos primeros meses de 2025 es que el salario perdió contra la inflación. Entonces, la gente no se siente tan holgada y, para llegar a fin de mes, alguna cosa tuvo que recortar”, cerró.