Qué resolvió la Cámara de Apelaciones de Nueva York sobre el caso YPF

El litigio por la expropiación de YPF en tribunales estadounidenses atraviesa una etapa de definiciones cruciales. La disputa, que involucra una sentencia multimillonaria contra la Argentina, sumó en los últimos días una nueva orden judicial que generó máxima atención en el Gobierno y los mercados. Con plazos procesales que vencían de manera inminente, un nuevo fallo le brinda un alivio a corto plazo al país.

¿Qué dispuso la Cámara de Nueva York sobre YPF?

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió otorgar una suspensión administrativa temporal de la orden de la jueza Loretta Preska. Esta medida frena de manera preventiva la exigencia de transferir activos de la petrolera y deja sin efecto el plazo de 72 horas que corría para la Argentina. La decisión surgió luego de que todas las partes, incluidos el Estado argentino, YPF y los fondos demandantes, manifestaran su acuerdo con una suspensión preliminar.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió la decisión de Loretta Preska LA NACION

“El Tribunal concede una suspensión administrativa temporal de la orden de transferencia del Tribunal de Distrito en espera de la resolución de la solicitud de suspensión por un panel de tres jueces”, comunicó Catherine O’Hagan Wolfe, secretaria del Tribunal, en el escrito oficial.

Por qué es importante esta decisión para la Argentina

La suspensión representa un alivio procesal clave para la estrategia argentina, ya que el país apela en simultáneo dos decisiones judiciales: la sentencia de primera instancia que obliga al pago de una indemnización de US$16.100 millones más intereses a los fondos Burford Capital y Eton Park y la reciente orden de la jueza Preska que exigía la entrega del 51% de las acciones de YPF.

A diferencia del sistema judicial argentino, en Estados Unidos una sentencia no queda suspendida de forma automática cuando se apela. El juez de primera instancia decide si concede o no esa suspensión. Desde el fallo de septiembre de 2023, la Argentina evitó tanto el pago como la constitución de una garantía. La jueza Preska cuestionó esta estrategia en un escrito reciente: “La República aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no hizo ningún esfuerzo por cumplir con las condiciones impuestas por el Tribunal”.

La jueza Preska evaluó negativamente las intenciones de cumplimiento de la Argentina

Cuáles son los próximos pasos legales

Con la suspensión temporal en vigor, el proceso judicial establece un nuevo cronograma. Se espera que este jueves el fondo Burford presente su escrito de oposición a la suspensión definitiva de la orden. El próximo martes 22 de julio, la Argentina tendrá la oportunidad de responder con sus propios argumentos a favor de mantener la suspensión.

“A partir de esa fecha, la Cámara puede resolver el pedido en cualquier momento, aunque no tiene un plazo para hacerlo. Si acepta el reclamo argentino, la orden de Preska quedará suspendida hasta que se resuelva la apelación de fondo. Como ni siquiera se fijó aún la fecha de la audiencia, es poco probable que eso ocurra antes de 2026”, advirtió Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro. Si la Cámara rechaza el pedido, la orden de entrega de acciones volverá a tener vigencia.

La Cámara no dispone de un plazo en concreto para la resolución del pedido Rodrigo Abd - AP

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.