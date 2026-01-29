Rafael Grossi: “Los organismos internacionales, tan criticados últimamente, son generadores de oportunidades”

PANAMÁ.- Mientras en el mundo crecen las tensiones geopolíticas y líderes personalistas como Donald Trump amenazan con romper el orden global, el diplomático argentino Rafael Grossi sostuvo una defensa de las entidades multilaterales y su rol para “generar oportunidades”. El titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato al puesto de secretario General de la ONU instó a los líderes latinoamericanos a fortalecer a estas instituciones.

Fue en su presentación durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que organiza CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) en esta ciudad. En su exposición, Grossi defendió el rol de los organismos multilaterales, las entidades de crédito y desarrollo, además de enfatizar en las ventajas que, a su juicio, presenta la energía nuclear para el desarrollo económico mundial en los próximos años.

“ Hoy los organismos internacionales, tan criticados últimamente, tan cuestionados en su razón de ser , tienen este papel de articuladores y generadores de oportunidades”, sostuvo el titular de OIEA.

Su afirmación tuvo que ver, directamente, con el trabajo que la entidad realiza en diferentes partes del mundo para fomentar la adopción y las inversiones en energía nuclear, tanto por parte de empresas como mediante créditos y esquemas de financiamiento por parte de entidades como CAF o el Banco Mundial.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica afirmó que el debate energético es central para el crecimiento y el desarrollo de América Latina y el Caribe, durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. @AgendaCAF

En ese sentido, relató que hace un tiempo este último organismo tenía prohibido prestar fondos para iniciativas vinculadas con la energía atómica y que, para levantar esa restricción, decidió reunirse personalmente con su presidente, Ajay Banga. “ El mundo en materia energética está mirando sin ojeras y sin prejuicios cuáles son las alternativas válidas para el desarrollo”, destacó Grossi.

Al mismo tiempo, su mensaje de respaldo al rol de organismos multilaterales también se vincula con su candidatura al puesto de secretario General de la ONU, cuyo nombre será definido a mediados de este año, en una reunión del Consejo de Seguridad del organismo. El Gobierno argentino ya confirmó que respalda formalmente la nominación de Grossi, quien estudió Ciencia Política en la UCA y luego se doctoró en Historia y Política Internacional en Ginebra (Suiza).

En su exposición en el Foro organizado por CAF en Panamá, Grossi llamó a los líderes regionales a incorporar la energía nuclear, una fuente de generación que hoy en América Latina que hoy se emplea en tres países (la Argentina, Brasil y México). “En el escenario económico y geopolítico global el debate energético es central. Cualquier opinión política tiene como pre-requisito a la energía. Sin energía no hay actividad económica y desarrollo”, enfatizó Grossi.

Luego, el diplomático también se refirió al debate en torno a la “seguridad energética”, con la demanda creciente de los países por asegurarse una capacidad autónoma de generar o contar con energía para su funcionamiento, y a la “necesidad de generar energías limpias, a raíz del calentamiento global y los fenómenos climáticos extremos”. “En ese marco, hay un fuertísimo retorno e interés por la energía nuclear”, dijo Grossi.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica CAF

Según sus cifras, esta fuente de energía explica alrededor de un 10% de la generación global, y es un 30% de todas las “energías limpias”. En Europa, pese al freno que hubo en el sector en países como Alemania, ya explica el 50% de las energías limpias, dijo Grossi.

En ese marco, enfatizó en el carácter complementario que la energía nuclear tiene con otras fuentes renovables, como la eólica o la solar. “Las renovables son intrínsecamente intermitentes, porque no siempre hay sol o sopla el viento. Por eso requieren del apoyo de otro tipo de energías de base, que fundamentalmente en el mercado energético actual es el gas o la nuclear”, dijo Rossi.

Además de destacar las inversiones de grandes tecnológicas en el sector, a partir de la creciente demanda de energía eléctrica para el funcionamiento de los centros de datos, Grossi se refirió a los desarrollos técnicos en materia nuclear, que facilitan el acceso y representan oportunidades para otros países latinoamericanos. “Existen nuevas tecnologías y caminos, con los reactores modulares y pequeños. Algunos tienen el tamaño de un container y pueden, de manera acumulativa, generar respuestas energéticas interesantes para países medianos y pequeños”, concluyó el diplomático.