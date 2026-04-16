Un analista internacional analizó cómo se maneja la política exterior de EE.UU. y la presidencia: “Es un reality show”

A pesar de las posibles negociaciones entre Israel y el Líbano, Tel Aviv bombradeó un puente estratégico en el sur del país, según informaron medios libaneses, mientras que Donald Trump envío buques al estrecho de Ormuz y celebró el posible acuerdo entre ambos países.

En este contexto, en diálogo con LN+, Andrés Repetto profundizó en las medidas del mandatario estadounidense tras sus últimos posteos en las redes sociales, que no solo generaron polémica en territorio estadounidense, sino a nivel mundial.

Andres Repetto en LN+

“Es una buena noticia”, sostuvo el especialista sobre la posible reunión entre el Líbano e Israel, pero aclaró: “Por estos minutos el Líbano dice: “No sabíamos nada, ¿cómo nos va a llamar el primer ministro israelí?”, con lo cual, ahora todos esperando a ver qué es lo que puede acontecer entre el primer ministro y las autoridades libanesas“.

En medio de la posibilidad de un acuerdo, Donald Trump lo celebró en Truth Social y Andrés Repetto subrayó: “Me parece que a esta altura ya estamos viendo cómo se maneja la política exterior de los Estados Unidos y la presidencia. Es un reality show”.

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