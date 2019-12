Créditos Anses. Reducen la tasa y eximen el pago de las cuotas de enero a marzo

El titular de la Anses, Alejandro Vanoli, anunció una serie de medidas de alivio para jubilados y beneficiarios de asignaciones Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ), Alejandro Vanoli , anunció que se reducirá la tasa de los créditos que otorga la entidad entre 11 y 12 puntos porcentuales -la tasa promedio pasará del 42% al 31%- y que quienes hayan tomado un préstamo no pagarán las cuotas de enero, febrero y marzo próximos.

"El Anses ha resuelto que a partir del 1 de enero se va a reducir entre 11 y 12 puntos porcentuales la tasa de interés de los créditos que se otorgaron y se van a otorgar", afirmó Vanoli en una conferencia de prensa y dijo que el universo afectado es de 5,5 millones de personas entre jubilados y beneficiarios de asignaciones.

De esta forma, la tasa promedio pasará del 42 al 31% y las tasas de referencia para las asignaciones, del 48 al 36%. "Esto implica una mejora entre el 8 y el 12% en el haber para quienes reciben jubilaciones y asignaciones", agregó.

Pero además anunció que, como medida adicional, quienes hayan sacado un crédito con la Anses no abonarán las cuotas de enero, febrero y marzo y ese dinero se irá distribuyendo a lo largo del tiempo en próximos pagos.

"Esto implica consistencia con la necesidad de que, quiénes reciben las asignaciones y los jubilados, tengan más dinero disponible. Por eso, los bonos de diciembre y enero, y las distintas medidas. Queremos recuperar los ingresos de los sectores más vulnerables y poner todos los esfuerzos para impulsar la demanda agregada", concluyó.

Ayer a la noche en una entrevista con el programa "La Cornisa", el presidente Alberto Fernández aseguró que las jubilaciones no están congeladas y prometió que en marzo habrá un nuevo aumento.

"No hay ningún congelamiento del salario de los jubilados. Lo único que se cambió es el cálculo de actualización. No quiere decir que se suspendan los aumentos. Acabo de aumentarlas [en diciembre y enero] y en marzo hay un nuevo aumento para todos", dijo Fernández.

El presidente se refirió así a la suspensión por 180 días de la movilidad de las jubilaciones superiores a la mínima, una medida que generó polémica durante la discusión del megaproyecto de ley de emergencia en el Congreso la semana pasada. La aprobación de la iniciativa le otorgó al Presidente la potestad de aumentar las jubilaciones por decreto.

Según Fernández, el régimen de movilidad automática "casi incendia la Argentina" y marcó el comienzo del "final de Macri".

"La fórmula era absolutamente imposible de sostener. A ver si caemos", dijo. Y agregó: "Decir que se anula una fórmula de indexación de los sueldos de los jubilados no quiere decir que no van a tener aumento. ¿Usted cree que estoy loco? El que está preocupado por los jubilados soy yo, no ellos [los macristas] (...) En cuatro años Macri hizo caer la jubilación un 20% en términos reales".

El presidente aclaró, además, que la nueva fórmula de aumentos de jubilaciones deberá estar lista "cuanto antes".

Por las críticas, el mandatario decidió prolongar las sesiones extraordinarias y se reunirá hoy en la Casa Rosada con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y funcionarios de su equipo para pulir detalles de dos nuevos proyectos de ley destinados a zanjar la polémica.

En defensa de su gestión, Fernández aseguró que las medidas que presentó su gobierno hicieron que los mercados reaccionaran bien "porque ven que hay un programa de crecimiento para pagar".