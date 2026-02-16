Bullrich aseguró que el Gobierno va a modificar el artículo de las licencias por enfermedad

La senadora nacional Patricia Bullrich adelantó este domingo por la noche que el Gobierno analiza introducir cambios en el artículo 44 del capítulo VII de la reforma laboral, vinculada al régimen de licencias por enfermedad y que fue motivo de críticas por la reducción salarial prevista para quienes se ausenten por motivos de salud y con el objetivo de avanzar con la aprobación.

Según explicó la presidenta del bloque de LLA, los cambios apuntarían únicamente a enfermedades “severas, degenerativas” y “fehacientemente comprobables”, con el objetivo de que esos trabajadores mantengan el cobro íntegro de sus haberes. En ese sentido, sostuvo que “existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso”, al justificar la necesidad de controles más estrictos.

La senadora nacional Patricia Bullrich Noelia Guevara

La iniciativa, que cuenta con media sanción en el Senado y que resta tratarse en la Cámara de Diputados, establece recortes salariales para licencias prolongadas: 50% del sueldo en enfermedades derivadas de actividades recreativas ajenas al trabajo y 75% en casos involuntarios.

Sobre esto, Bullrich aclaró en diálogo con TN que ese esquema podría ajustarse: “Sobre lo que son enfermedades severas, degenerativas, irrecuperables, vamos a hacer una modificación y vamos a dejar un 100% [del salario]. Lo estamos trabajando. Lo estamos trabajando, sólo en caso de corroboración concreta y fehaciente”.

No obstante, defendió mantener el recorte en el resto de los casos y remarcó: “Hay médicos presos por certificados falsos. Hay clínicas con denuncias. Hay mafias, nosotros vinimos a terminar con las mafias. El trabajador que se hace el vivo y no va a trabajar durante tres meses… no te hacés más el vivo. Si te querés hacer el vivo, vas a cobrar el 50% del salario“.

Karina Milei, en los festejos por la ley laboral, con Adorni, Bullrich, Santilli y Lule Menem

En ese sentido, adelantó también que se creará una junta médica en hospitales públicos y centros de reconocida trayectoria que servirán para dirimir “controversias” que se generen entre el empleador y el empleado.

“Hoy en día, al año el trabajador tiene reserva de un año del cargo y a los dos años le aplica el 245, que es la indemnización. Esto ya estaba, lo único que cambió es un porcentaje justamente por las mentiras de las mafias. En ningún lugar la Ley de Contrato de Trabajo distinguía entre enfermedades severas y no severas, y por ahí un empleado se tomaba un año por algo que no era severo”, insistió la ex titular de la cartera de Seguridad.

Consultada sobre cómo se hará la modificación en Diputados -para evitar que se extiendan los plazos y que la medida no regrese al Senado, indicó: “Lo hablé con Martín Menem [presidente de la Cámara baja]. Por reglamentación o un artículo de ley que se vote como otra ley; le vamos a buscar la forma, pero bien cerrado y que no sea parte de una industria que queremos desarmar”.

El diputado Cristian Ritondo (Pro) anticipó el rechazo del macrismo al artículo 44 de la reforma laboral Pilar Camacho

Los bloques de diputados de Pro y de la Unión Cívica Radical (UCR), dos espacios que suelen cooperar con Milei, anticiparon sus reparos frente al cambio que introdujo el Gobierno en el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo y que fue incluido a última hora en el proyecto de reforma laboral que logró la media sanción en el Senado.

Los legisladores aliados admitieron que todavía evalúan el sentido de su voto en particular y que ya acercaron sus objeciones al oficialismo respecto del polémico artículo 44, del capítulo VII, que modifica el pago de licencias.

El texto establece que en caso de enfermedades o accidentes ajenos a la tarea laboral, el trabajador ya no percibiría automáticamente el 100% del salario, como estipula la legislación vigente. La reforma indica que percibiría el 75% si el problema no derivara de una actividad voluntaria y consciente sobre el riesgo, y el 50% si así lo hiciera.