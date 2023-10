escuchar

MAR DEL PLATA.- Reglas claras, macro estable y dólar único fueron los principales pedidos que hicieron los líderes de empresas que pertenecen a los sectores con mayor potencial de crecimiento del país: agroindustria, energía, minería, economía del conocimiento y turismo. Son las “necesidades” para poder alcanzar el mayor potencial, indicaron durante el 59° Coloquio de IDEA.

“Se necesitan reglas claras y dólar único, no 20 tipos cambio como hay ahora. Nos encantaría ser Perú en eso. También necesitamos educación y capacitación, sobre todo en el interior, y condiciones para que no tengamos miedo de generar empleo. Y mucha mayor institucionalidad”, disparó Ignacio Lartirigoyen, cofundador y presidente de Lartirigoyen & Cía, firma del sector agropecuario.

Mariano Bosch, cofundador y CEO de AdecoAgro, sumó su listado específico para el sector: “Baja de retenciones, empezando por los bienes de mayor valor agregado, simplificación tributaria, alinear incentivos para fomentar valor agregado en origen y aumentar la conectividad en el interior, ya que es una limitante para el desarrollo”. También pidió mejoras logísticas, simplificación burocrática y “proteger la propiedad intelectual para crecer e invertir, como la ley de semillas”.

En el sector de la economía del conocimiento, coincidieron con pedidos similares, sobre todo para retener talento, el insumo indispensable de la industria. “Sin reglas claras es difícil crecer. Se necesita un entorno macro estable. Hay que eliminar las restricciones cambiarias y que haya libre disponibilidad de divisas para exportaciones e importaciones. Los jóvenes se van a otros países porque creen que no tienen posibilidad de desarrollo acá y si los perdemos no podemos crecer”, sentenció Wanda Weigert, directora ejecutiva de Globant Argentina.

En tanto, para el sector del turismo en particular, Paula Cristi, gerente general de Despegar para la Argentina y Uruguay, pidió profundizar el financiamiento para fomentar el turismo interno y que haya inversión en infraestructura y reglas claras para que vuelen más líneas aéreas desde el exterior. “Tiene que haber también una reducción en la carga impositiva de los vuelos y tenemos que acompañar el marco regulatorio global de aviación para que sumen más empresas”, completó.

En la minería añadieron en particular “que se entienda al sector” y “apoyo y consenso en las provincias”. El sector exporta por US$4000 millones, mientras que Chile, con condiciones similares, lo hace por US$40.000 millones. “Tenemos que poder competir por inversiones complicadas y específicas, por eso necesitamos reglas claras, porque las inversiones son a largo plazo y no para ya. También necesitamos acceso a divisas para algunos insumos que vienen de afuera, no todo se produce acá, y también terminar con los impedimentos burocráticos”, se explayó Ignacio Celorrio, presidente para Latinoamérica de Lithium Americas Corp.

Su colega Franco Mignacco, presidente de Minera Exar, coincidió: “Necesitamos estabilización macro y reglas claras para poder invertir”.

Estabilidad fiscal y acceso a divisas, mencionó Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, para el sector de la energía. “En petróleo no podemos vivir con desacople entre el precio interno y el externo: acá el barril cuesta US$56 vs arriba de US$80 en el mundo. La Argentina tiene en Vaca Muerta una oportunidad extraordinaria, pero pedirle a un inversor que venga sin reglas claras de cómo va a vender en el mercado interno, es imposible. Solo exporta solo el 15%”, dijo, pero rescató los planes gas, que “fueron una buena política que atravesó distintos gobiernos, tiene un precio competitivo”.

“Tenemos muchas razones para ilusionarnos en la Argentina. Hay sectores que son catalizadores del desarrollo económico. El mundo ofrece una ventana de oportunidad”, habían resumido en la presentación del panel Roberto Alexander, vicepresidente 1° de IDEA y presidente y gerente general de IBM Argentina, y Cecilia Giordano, directora de IDEA y presidenta y CEO de Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay.

Es que, los cinco sectores en conjunto emplean a casi 6 millones de personas, exportan por más de US$70.000 millones, generan producción por US$165.000 millones, inversiones por US$19.000 millones y aportan fiscalmente unos US$43.900 millones.

Pero la foto de hoy, indicaron, puede moverse de acá a 10 años justamente si se satisfacen esas necesidades mencionadas antes. Es decir, el empleo podría crecer el 40% (8 millones); el aporte fiscal, 50% (a US$67.400 millones); la producción, 60% (a US$262.200 millones); la inversión, 75% (US$33.100 millones), y las exportaciones 160%, a US$167.300 millones.

“Podemos llegar a más de 1 millón de personas empleadas, con trabajo de calidad y federal”, disparó Weigert sobre el sector del conocimiento. En turismo hay un millón de empleos y podría crecer 40%, completó Cristi.

“Haciendo las cosas bien, con reglas claras, las exportaciones en 10 años pueden llegar a más de US$30.000 millones en el sector del gas y petróleo. Primero hay que reemplazar importaciones de gas y luego exportar a países vecinos. Y hay que hacer plantas de gas licuado. En petróleo podemos llegar a 1,5 millones de barriles diarios desde los 640.000 actuales”, explicó Markous.

En tanto, el sector del conocimiento vende al exterior por US$8000 y en una década podría llegar a US$24.000 millones, según Vago. “Si está el talento que hace falta se puede. Los países vecinos están creciendo mucho. Con reglas claras y un plan focalizado se puede”, siguió. En el mundo, el sector invierte US$3,4 billones y Polonia, por caso, un país con características similares a la Argentina, ya vende por más de US$30.000 millones.

En materia de producción, Crisiti mencionó que el sector del turismo genera US$50.000 millones y puede crecer 35% en 10 años y llegar a US$68.400 millones.

Lartirigoyen recordó que el complejo agroindustrial genera el 18% PBI y es responsable por el 64% de las exportaciones, que podrían llegar a US$120.000 millones en 2033, de la mano de las carnes rojas, los cereales y la leche, principalmente, pero también de las economías regionales.

“Y esto es solo con lo que es la fotosíntesis. Pero agro tiene la parte de industrialización, que está poco desarrollada y tiene gran potencial. Y los intangibles, como vender con trazabilidad, y no solo commodities”, cerró.

En materia de inversiones, por caso, el sector energético totaliza US$7500 millones por año, pero podría duplicarlas, o más, hasta unos US$ 15.000 por año. Y esto sin contar la planta de GNL, que serían otros US$7000 millones.

La minería, en tanto, suma US$1800 millones de inversión, que podrían llegar a US$3800 millones en 10 años.

Por último, en términos de aporte fiscal, la agroindustria sumó US$27.000 millones, que “puede subir 20% incluso reduciendo derechos de exportaciones, pero es importante combatir la informalidad para que esto suceda”, cerró Bosch.

