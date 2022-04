Restringen la asistencia al viajero de las tarjetas de crédito: más bancos cambian condiciones

Hay que empezar a decirle adiós a la asistencia al viajero que brindan las tarjetas de crédito de los distintos bancos. Primero fue el Santander, un poco más tarde el BBVA, y ahora se les suma el Galicia, que ya comunicó a sus clientes vía mail cómo serán las nuevas condiciones para acceder al beneficio, que en el caso de la tarjeta Gold directamente se elimina.

Tal como había sucedido con el Santander en enero de 2021 y con el BBVA en diciembre de ese año, los clientes de Banco Galicia empezaron a recibir este mes la comunicación del cambio. Así, en el correo electrónico que envía esa entidad se lee: “Si viajás al exterior a partir del 01 de julio de 2022, tené en cuenta que cambian las condiciones del servicio de Asistencia en viaje en tus tarjetas de crédito Visa Platinum y American Express Platinum”.

Al apretar el link que dice “Más información” se obtienen los detalles del cambio. Allí se puede leer que en el caso de las tarjetas Gold se elimina la asistencia al viajero. “Tarjetas Visa Gold y American Express Gold: a partir del 1ro de julio de 2022 dejan de contar con el servicio de Asistencia en viaje. Tarjeta Mastercard Gold: a partir del 1 de octubre de 2022 dejan de contar con el servicio de Asistencia en viaje.”, se afirma, al tiempo que se avisa que por ser cliente del banco habrá beneficios especiales en la contratación de una determinada cobertura particular.

Mientras que en el caso de los plásticos Platinum y Signature, la comunicación dice lo siguiente: “Para que se active la asistencia, deberás abonar la totalidad del pasaje ida y vuelta con tarjeta Galicia Visa Signature, Visa Platinum, American Express Platinum o American Express Black. Si tenés tarjeta Visa Signature o Platinum, tendrás que generar un Certificado de Viaje”.

Además, se deja en claro que en en estos casos en los que se mantiene la asistencia al viajero, por haber pagado el viaje con las tarjetas indicadas, “el/los pasaje/s tienen que haber sido emitido/s por una compañía de transporte aéreo, marítimo o terrestre con licencia válida para el transporte de pasajeros, con la exclusión de (i) vehículos de alquiler (excepto aquellos que han sido alquilados por una compañía de transporte), (ii) taxis, (iii) traslados de compañías de alquiler de vehículos en hoteles o estacionamientos afuera de los límites del aeropuerto”.

Como se dijo, similares condiciones fueron informadas en su momento por los bancos Santander, que hizo efectivo ese cambio a partir del 1° de abril de 2021, y de BBVA, que lo efectivizó el 1° del actual.

Consultados sobre el tema, en Santander comentaron: “El cliente que viaja y compra el pasaje con nuestras tarjetas cuenta con el beneficio de asistencia al viajero. No ha perdido ningún tipo de beneficio. Hoy se hace un uso más eficiente de los recursos, brindándole a cada cliente la experiencia que nos solicita, en base a conocer sus gustos y necesidades. A la persona que viaja se le brinda asistencia al viajero, incentivando el uso de nuestro plástico, a la que no viaje se le brindan otros beneficios acordes a sus costumbres, descuentos en comercios, etc”.

LA NACION intentó conocer también la opinión de Galicia y BBVA sobre el tema, pero al cierre de la nota esto no había sido posible.

En tanto, fuentes que conocen de cerca el negocio de los bancos y las tarjetas, comentaron que la mayoría de las entidades van a hacia estas nuevas modalidades, “porque se adecuan a prácticas globales donde para obtener la cobertura hay que comprar el pasaje con la tarjeta”.

Además, al igual que hizo Santander en su momento, el Galicia informó un cambio de proveedor (para aquellos casos en que se esté habilitado a tener asistencia por haber pagado el vuelo ida y vuelta con sus tarjetas Visa o American Express). De esta manera, el proveedor pasa a ser AXA Assistance USA Inc, en reemplazo de Assist Card.

Para el hipotético caso de que un cliente inicie el viaje antes del 30 de junio, pero vuelva después del 1° de julio, la entidad informó lo siguiente: “Vas a contar con la cobertura actual brindada por Assist Card hasta el 30 de junio de 2022 y desde el 1 de Julio 2022 vas a contar con la cobertura de AXA Assistance USA, Inc.”.

Asimismo se informó que “todos los boletos de viaje internacional que se adquieran por medio de programas de viajero frecuente, contarán con el servicio de Asistencia en Viaje, siempre que los impuestos o tarifas relacionadas con la emisión se hayan pagado 100% en su totalidad con un tarjeta Galicia Platinum”.