Retenciones: un economista aseguró que la medida descomprime al mercado, pero “no resuelve los problemas” del campo

Ricardo Delgado visitó los estudios de LN+ para analizar la reformulación de la economía argentina luego de una semana turbulenta; “Lo más importante es que el Gobierno aumentó las chances de llegar a las elecciones sin una crisis desatada”, aseguró

El Gobierno anunció la eliminación de retenciones al agro
Lo más importante hasta ahora es que el Gobierno aumentó las chances de llegar a las elecciones de octubre sin una crisis desatada”, manifestó el economista Ricardo Delgado en su visita a LN+. Según el especialista, la eliminación de retenciones al agro por parte del Gobierno “es un giro rotundo hacia los mercados: una descompresión de la fragilidad que demostró el cierre del viernes”.

"Haremos lo necesario para apoyar a la Argentina", manifesto el secretario del Tesoro de EE.UU.
Si hoy el Banco Central no interviene en el mercado cambiario, es una buena noticia”, analizó Delgado. "Con la eliminación de las retenciones, probablemente lleguen más dólares. Pero, de esos dólares, se verá cuál es la necesidad de los productores y las cerealeras para su distribución equitativa", agregó.

En palabras de Delgado, al final de la semana pasada “todos esperábamos una corrida cambiaria” y sobre la quita de retenciones, aclaró: “Es una medida que necesita el Gobierno para la recaudación, porque no apunta a la producción del campo. Es decir, se trata de una medida típicamente financiera, que no resuelve los problemas del sector”.

El economista Ricardo Delgado en LN+
El horizonte económico

Para definir a la economía argentina, Delgado eligió el término dual. “La argentina es una economía cada vez más dual. Con mucha gente fuera del sistema, la mitad del trabajo fuera del sistema de protección laboral e indemnización, de todo lo que incumbe el trabajo formal”

Según Delgado, la economía argentina es cada vez más dual
Las malas políticas de décadas y décadas siempre castigan a los más pequeños. Pymes, productores, trabajadores. Todo ese marco hace que nuestra economía sea cada vez menos competitiva”, detalló el especialista.

Aún así, en su paso por LN+, el economista dejó traslucir un velo de optimismo. “Que el Tesoro de EE.UU. nos apoye es muy importante, porque Argentina empezaba a tener problemas financieros de cara a octubre que ahora tiene que reformular, subrayó Delgado.

“Desde acá en adelante hay que pensar muy seriamente la sanción de leyes que incluyan costos fiscales financiados y discutidos por el Congreso”, concluyó.

Cargando banners ...