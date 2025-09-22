LA NACION
Riesgo país de Argentina hoy: cómo es la evolución este lunes 22 de septiembre

Tras dos semanas de turbulencias financieras, el Gobierno anunció la eliminación de retenciones para los granos y llegó un mensaje de respaldo del secretario del Tesoro de EE.UU; como primera reacción, el indicador de JP Morgan se hunde 20% en un día

Además, las acciones argentinas rebotan 22% en el exterior y los dólares se alejan del techo de la banda cambiaria
Además, las acciones argentinas rebotan 22% en el exterior y los dólares se alejan del techo de la banda cambiaria Richard Drew - AP

La sorprendente jugada de 'Toto'

El ministro de Economía, Luis Caputo, lo hizo de nuevo. Por algo se había ganado la comparación con Lionel Messi durante el gobierno de Mauricio Macri, y hasta los detractores, como Joaquín Cottani (fue su viceministro en la primera parte de la gestión libertaria), le reconoció ciertos atributos comparables con la magia, al decir que “ha sacado muchos conejos de la galera”.

Luis Caputo
Luis CaputoAlfredo Sábat

El jefe de Hacienda acaba de dar uno de los mayores golpes de efecto en la historia económica reciente de la Argentina. Dispuso la eliminación completa de las retenciones para la exportación de granos hasta el 31 de octubre.

LEÉ LA NOTA COMPLETA ACÁ.

Fuerte respaldo de EE.UU. a Milei

En medio de la expectativa por las tratativas del Gobierno para lograr un salvataje financiero de Estados Unidos, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, dio este lunes una fuerte señal de respaldo al confirmar que podrían apoyar a la Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés).

Las opciones pueden incluir un swap, compra directa de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses, según anticipó el funcionario, hombre clave de la administración de Donald Trump, en un hilo en la red social X. El respaldo llega en la previa del viaje del presidente Javier Milei a Nueva York, donde mañana se reunirá con el presidente norteamericano y el propio Bessent.

Cae el riesgo país tras la medida

Tras dos semanas de turbulencias financieras, el Gobierno buscó llevar calma al mercado de cara a las elecciones de octubre. Antes de que los activos arranquen a cotizar, el Ejecutivo hizo el anuncio de retenciones cero y llegó un mensaje de respaldo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Como primera reacción, las acciones argentinas rebotan 22% en el exterior, el riesgo país se hunde 20% en un día y los dólares se alejan del techo de la banda cambiaria.

El anuncio del Gobierno

El Gobierno informó que hasta el 31 de octubre quedarán eliminadas las retenciones para las exportaciones de granos. La medida fue anunciada este lunes por la mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo que la medida -que impactará hasta cinco días después de las elecciones nacionales-busca “generar mayor oferta de dólares durante este período”.

