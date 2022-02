Riesgo país: por qué la Argentina tiene el segundo índice más alto de Latinoamérica

Pocos países en el mundo tienen un riesgo país tan alto como la Argentina. Este índice, elaborado por el JP Morgan, le cierra las puertas al país al mercado de crédito internacional y explica parte de los problemas que el Gobierno enfrente en la actualidad. Hoy, por la situación económica, la falta de dólares y la incertidumbre sobre la capacidad de pago de su deuda, el índice opera en los 1790 puntos básicos. Se trata del segundo valor más alto de América Latina, por detrás de Venezuela.

Partiendo de los básico, este índice mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos -considerados los activos financieros más seguros- frente a los del resto de los países. Como su nombre lo indica, cuando un país es más riesgoso tiene que pagar una mayor tasa para obtener financiamiento en el mercado.

“Nadie le quiere prestar al país, quedarse con un papel que dice que la Argentina te debe dólares en el año 2038 vale muy poco. Para que alguien compre el bono tiene que ser un precio regalado, que de una posibilidad de rendimiento -al menos potencial- altísimo. Si se la juegan es poco, y tiene que dar a cambio una fortuna porque la probabilidad de cobro es muy baja. Entonces, si el riesgo país está en los 1200 pb, el país tiene que pagar la tasa americana +12%, es una señal pésima”, explicó Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos.

Algunos contrastes, empezando por los países vecinos. En Brasil el índice alcanza los 318 puntos básicos, en Perú los 159 y en Uruguay 133. Más al norte aparece Colombia, donde el indicador del JP Morgan alcanza los 352 puntos. ¿Y en Centroamérica? Panamá se ubica en las 196 unidades, Ecuador en las 748, El Salvador en 1429 y México en los 231.

La gran excepción en la región es Venezuela. En el país conducido por Nicolás Maduro, el índice toca los 54.762 puntos básicos.

El ejercicio se puede seguir haciendo en otros continentes. Por ejemplo, en Ucrania, que se encuentra al borde de la guerra con Rusia, tiene la mitad del riesgo país que la Argentina: se ubica en los 793 puntos básicos. En Indonesia, las 137 unidades; en Malasia, 120; y en Sudáfrica, 351, por nombrar algunos.

Para los economistas, una de las razones por las cuales el riesgo país se posiciona tan alto es por nuestra historia. Son nueve defaults en el historial, nueve ocasiones en donde la Argentina no pagó lo acordado. “El índice es reflejo de nuestro prontuario histórico de incumplimiento, el mercado de internacional cerrado para la Argentina. Hoy no podemos colocar deuda a tasas razonables, pese haber reestructurado la deuda con privados en 2020″, agregó Elisabet Bacigalupo, responsable de macro en la consultora económica Abeceb.

Según el analista financiero Christian Buteler, el país perdió la confianza del mercado internacional de crédito en 2018 con Mauricio Macri, por eso se vio obligado a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI). “En 2016 confiaron en la Argentina, apostaron y a los inversores les salió mal. Y no fue la primera vez que ocurrió. Por eso, los inversores desconfían: primero mostrá resultados, después veo si confío”, completó.

No tener acceso al financiamiento apareja grandes consecuencias para el país. Por un lado, porque el Gobierno se priva de que entren dólares que lo podrían ayudar a manejar el tipo de cambio y, como consecuencia, genera una mayor presión sobre el mercado de divisas e incentiva a la inflación hacia el alza, apuntó Tiscornia.

A eso, Bacigalupo sumó que la falta de acceso al crédito internacional también arrastra al financiamiento de las empresas. Salvo las grandes firmas, en general el sector privado también se encuentra con esa traba. En definitiva, termina perjudicando a la potencialidad de crecimiento del país, la productividad y producción, el aumento de empleo y a largo plazo limita mejorar la calidad de vida y el bienestar de los argentinos.

Por qué el acuerdo con el FMI es insuficiente

“¿El pasado te condena? Sí, sin lugar a dudas y es un gran condicionante. Pero lo que va para adelante es muy relevante. Un riesgo país alto te muestra que a futuro el mercado financiero no ve forma que la Argentina pueda pagar. Si mañana viene otro Gobierno y cambia la cosa, podría haber financiamiento. No se nos cerraron las puertas para siempre. En 2024 y 2025 se vienen grandes vencimientos y es imposible pagarlo, el Gobierno tiene que ir sí o sí al mercado, en algún momento tendrá que hacer los deberes”, afirmó Tiscornia.

El principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue un paso en la dirección correcta. Es más, al observar el riesgo país, tras el anuncio que realizó el Gobierno cayó de los 1906 puntos básicos (el jueves 27 de enero) a los actuales 1790. Son 116 unidades.

“Un acuerdo con el Fondo es una buena noticia, pero no resuelve el problema de fondo de la deuda privada. No se generan los dólares suficientes para pagarla y no se tiene acceso al mercado de crédito para rollerarla. Mientras eso suceda, podrá haber algún rebote circunstancial por una buena noticia, pero no es algo sustentable que cambie la tendencia”, consideró Buteler.

Para recuperar la confianza perdida, primero la Argentina tiene que empezar a ajustar los desequilibrios macroeconómicos que lo limitan. Crear un programa de corto-mediano plazo que sea creíble, factible, con consenso político y viable de cumplir tanto política como socialmente, porque de poco sirve es anunciar un cambio de rumbo “si afuera tenés la Casa de Mayo incendiada”.

“Un primer paso sería hacer políticas macroeconómicas sensatas y sostenerlas por un tiempo prolongado. Hay que reconstruir la credibilidad, y eso no se hace de un día para otro. Son cosas que hoy no se vislumbran en el horizonte”, cerró Bacigalupo.